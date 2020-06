Generator Podcast: Wie sich die Demokratie nach Corona neu erfinden könnte

In der Corona-Krise haben Demokratien so schnell und drastisch reagiert, wie es zuvor schwer vorstellbar war. Kann die Pandemie als Probelauf für eine Welt im Ausnahmezustand dienen - auch in Bezug auf die Klimakatastrophe?

Mit der Corona-Krise wird auf dramatische Weise deutlich: Wenn allein auf Aufklärung und Einsicht gesetzt wird, bleibt ein gefährlich großer Anteil der Menschen offenbar bei einem für sich selbst, die Umwelt und die Mitmenschen destruktiven Verhalten, sei es aus schierer Ignoranz, sei es aus egoistischen Motiven, sei es, weil strukturelle Zwänge der Ökonomie – die Notwendigkeit, weiter Geld zu verdienen und auszugeben – rationale und moralische Entscheidungen unmöglich machen. Angesichts einer aktuell alle betreffenden Katastrophe wie der Pandemie haben die Demokratien schnell und drastisch reagiert. So schnell und drastisch, wie es zuvor schwer vorstellbar war: Grenzen zu, Veranstaltungen untersagt, Schulen geschlossen, Restaurants und Clubs zu, ansonsten Abstand halten und zuhause bleiben.

Corona als Blaupause für die Klimakrise

Ist es aber in der liberalen, kapitalistischen Demokratie, so wie wir sie kennen, möglich, entscheidende Maßnahmen gegen weniger unmittelbare, aber absehbare Katastrophen wie zum Beispiel die Erderhitzung zu treffen? Die Corona-Krise kann dabei als Probelauf für eine Welt im Ausnahmezustand gelten. Klar ist: Solange es uns nicht gelingt, persönliche Egoismen und destruktiven Kräfte des auf Wachstum ausgerichteten Kapitalismus einzudämmen, scheint die Demokratie kaum in der Lage, der globalen Klimakrise begegnen zu können. Müssen gar subjektive Freiheiten, demokratische Regeln und marktwirtschaftliche Gesetze außer Kraft gesetzt werden, um großen Krisen zu begegnen? Wieviel Chance steckt in jeder Krise, um das System Demokratie neu zu denken?

Mit einem Klick oben ins Titelbild könnt Ihr die Sendung anhören. Und hier könnt Ihr den kompletten Generator-Podcast abonnieren.