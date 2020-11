Generator Podcast: Wie Roboter als Sex-Dienstleister und Fabrikarbeiter unsere Gesellschaft verändern

In dieser Ausgabe des Zündfunk Generator ist „Umbruch“, der Tech-Podcast von B5 aktuell, zu Gast und behandelt ein Thema, das die Menschen schon seit langer Zeit beschäftigt. Es geht um Roboter, Maschinen also, die immer mehr können sollen, um uns zu unterstützen und die Zivilisation voranzubringen.

Die Zukunft mit Robotern

Diese Technologie hat in den letzten Jahrzehnten einen gewaltigen Schub gemacht und man muss, um sich die Fortschritte anzuschauen, nicht wie sonst oft nach Amerika oder Asien fahren. Die Robotik ist in Deutschland und insbesondere in Bayern absolut führend. Wie bayerische Roboter aussehen, was sie können und warum sie in letzter Zeit so gewaltige Fortschritte gemacht haben, das lässt sich Christian Sachsinger u.a. im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Oberpfaffenhofen von Gerd Hirzinger erzählen und von Sami Haddadin, Professor für Robotik und Systemintelligenz an der TU München und Direktor der Munich School of Robotics and Machine Intelligence.

Außerdem geht es um die Fragen, wo genau die Roboter unseren Alltag erleichtern oder beeinflussen sollen und was uns Menschen das bringt? Müssen wir wirklich Angst haben überflüssig zu werden, wenn durchdigitalisierte Maschinen immer mehr können?

Mit einem Klick auf das Bild startet Ihr die Sendung. Und hier könnt Ihr den Generator-Podcast abonnieren!