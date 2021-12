Generator Podcast So wurde Meinungsfreiheit zum Kampfbegriff

Das Feuilleton in der PR-Falle

Die Struktur dieser Unternehmen, so schreibt es Joseph Vogl in „Ressentiment und Kapital“, vereinfachen die unbehelligte Abschöpfung von Profit und blockieren steuerpolitische Eingriffe. Die Themen, die auf Facebook, Twitter und Co. besprochen werden, gelangen – zeitlich versetzt - auch in die klassischen Medien. Das Problem: Oft fehlt eine journalistische Einordnung. Frei nach dem Motto: gestern noch Trend, heute ein Thema. Unter anderem das deutschsprachige Feuilleton tappt hier immer wieder in die PR-Falle einzelner Interessensgruppen. So kommt es zu verzerrten Darstellungen von gesellschaftlichen Phänomenen, unter anderem bei der viel besprochenen so genannten Cancel Culture. Zurück bleibt das Gefühl, dass die Welt immer schlechter wird und dass man kaum noch miteinander sprechen kann. Und so stellt sich die Frage: Wie können demokratische Gesellschaften dafür sorgen, dass die Errungenschaft der Meinungsfreiheit wieder ihrem eigentlichen Zweck dient? Nämlich in konstruktiven Diskussionen zu Kompromissen zu finden.