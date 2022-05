Generator Podcast: Wie Geflüchtete in Deutschland sich mit Musik, Kunst und Kultur empowern

2015 geistert ein Begriff durch die Medien: „Flüchtlingswelle“. Auch von der „Asylantenflut“ ist die Rede. Zum Unwort dieses Jahres wird „Gutmensch“ gewählt. Auf dem Gelände des Kulturzentrums Kampnagel in Hamburg beziehen Geflüchtete die EcoFavela, ein einfaches kleines Holzhaus, ein Projekt des Künstlerkollektivs Baltic Raw . Anstatt es nach sechs Monaten wie geplant wieder abzureißen, bleibt es gegen allen Widerstand auch vom damaligen Ersten Bürgermeister Olaf Scholz als sozialer Raum bestehen und wird in Migrantpolitan umbenannt. Ein öko-soziales Labor, das das Verhältnis zwischen Willkommensgesellschaft und den Neu-Bürgern auslotet, denn Integration betrifft beide Seiten.

Geflüchtete können sich im Migrantpolitan künstlerisch ausprobieren

Für eine fluide Gruppe von Geflüchteten und Theatermachern wird es zum Lebensmittelpunkt. Talente aus Syrien, Gambia oder Nigeria können sich hier unter der Leitung der Dramaturgin Nadine Jessen künstlerisch ausprobieren. Migrantpoltian steht dabei als Name für das Haus, sein Team und für das Label, unter dem all diese Projekte firmieren. Sie inszenieren selbst geschriebene Videoserien, „Hello Deutschland – die Einwanderer“ ist 2018 die erste, es ist eine raffinierte Spiegelung der beliebten Dokuserie „Goodbye Deutschland – die Auswanderer“, Mit viel hintergründigem Ernst und Humor erzählen die Protagonisten von den tragikomischen bis harten Realitäten in ihrer neuen Heimat, ein Alltag, der geprägt ist von dem Wunsch nach Anerkennung und Bleiberecht. Drei weitere Serien folgen, „LSD – The League for Spiritual Defense“ ist die aktuelle.