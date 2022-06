Generator Podcast: Emotionen überall - warum Psychologie kein Tabu mehr ist

Coping, Trigger, Glaubenssätze und Emotionsregulation: Begriffe aus der Psychologie sind auch abseits von Therapieräumen und Instituten längst in der Alltagssprache angekommen. Nicht nur in der guten alten Hobby- oder Küchenpsychologie, die über Beziehungen, Freundschaften und eigenes Verhalten reflektiert. Sondern auch in Persönlichkeitstests im Assessment Center, in Selbsteinschätzungen in Datingprofilen oder in Körpersprache-Tipps auf TikTok. Es geht dabei häufig um eine Art Investition – nicht nur in psychische Gesundheit, sondern auch in persönliches Wachstum. Neue Berufsgruppen melden sich etwa zum Coaching an.