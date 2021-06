Warum Geld in Frauenhände gehört

Generator Podcast: Warum Geld in Frauenhände gehört

„Madame Moneypenny“, „Femance“, „Hermoney“ – das Angebot an Finanzberatungen speziell für Frauen wird immer größer. Und das ist gut so, denn viele Frauen gehen anders mit Geld um als Männer. Das hat historische und kulturelle Gründe, die bis heute spürbar sind: Frauen verdienen im Schnitt weniger als Männer, besitzen weniger Vermögen, bekommen seltener Kredite und am Ende des Lebens weniger Rente.