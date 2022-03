Generator Podcast Mamas in der Musikszene - zwischen Glorifizierung und Karrierefragen

Friederike Merz ist Jazzmusikerin und Singer-Songwriterin aus Karlsruhe. Sie hat sich lange im Vorstand der IG Jazz Berlin engagiert und ist auch jetzt noch in der Arbeitsgruppe der Deutschen Jazz Union aktiv. Wir sind über einen Social-Media-Post auf die Künstlerin aufmerksam geworden. Zusammen mit anderen Frauen im Pop hat Friede etwas grundlegend Wichtiges erreicht: In den FAQs der Initiative Musik steht jetzt endlich, dass auch Kinderbetreuungskosten offiziell förderfähig sind. Das war vorher nur zwischen den Zeilen zu lesen und nirgends schwarz auf weiß vermerkt. Wir haben Friede zusammen mit ihrer Kollegin, der Jazzsängerin Lisa Bassenge, über ihren Status als (unfreiwillige) Aktivist:innen und „Workin Mums im Pop“ interviewt. Lisa hat drei, Friede kein Kind.

Zündfunk: Wie nehmt ihr das wahr im Moment: Viele Künstlerinnen im Pop zeigen immer mehr öffentlich ihren Babybauch. Gerade auch sehr große Künstlerinnen glorifizieren das, aber auch die Gesellschaft. Aber eigentlich ist da schon so eine Art Lücke: Einerseits wird die Schwangerschaft gefeiert, aber wenn das Kind dann da ist, muss man selbst klarkommen und bitte keine Forderungen stellen.

Friede: Ich bin selber kinderlos, ich kann das quasi nur als Zeugin wiedergeben. Man wird, glaube ich, als Schwangere tatsächlich glorifiziert: Man ist diese Person, die das neue Leben auf die Welt bringt. Aber sobald dieses neue Leben halt Krach macht, ist es eher ein Störfaktor und dann ist es nicht mehr so willkommen. Unter anderem auch wegen dieser prekären Einkommenssituation, ist es dann eben so, dass das Abhängigkeiten innerhalb einer Band noch mal anders begünstigt. Man ist dann echt krass auf so einen “Goodwill” angewiesen, innerhalb von einer Band.

Lisa: Ja, genau so ist es. Man ist auf die Gunst seiner Kollegen angewiesen, was natürlich auch gleich wieder so ein Machtgefälle mit sich bringt.

Ihr habt jetzt etwas verändert, was man auch sehen kann: In den FAQs von der Initative Musik steht jetzt: „Kinderbetreuungskosten sind im Rahmen der Künstlerförderung der Initiative Musik förderfähig.“ Es fühlt sich momentan so an, dass sich wirklich etwas tut in Sachen Sichtbarkeit vom Mutterschaft. Nehmt ihr das auch so wahr?

Lisa: Also klar, ich meine, die neuen Fotos von Rihanna, die habe ich auch total abgefeiert, muss ich sagen.

Friede: Yeah, Rihanna!

Lisa: Ich muss sagen: Ich bin immer auch aus Not bis wirklich Stunden vor der Geburt auf die Bühne gegangen. Und dann nach einer wirklich winzigen Pause von drei Wochen nach den Geburten auch wieder auf Tour gegangen. Wir leben halt auch in so einem Beamtenstaat und als Freiberufler muss man einfach gucken, dass man irgendwie die Kohle an Land schafft, wenn man eine Familie ernähren muss. Dieses ganze Kinderding, das war für mich eigentlich weniger romantisch, als es dann vielleicht nach außen aussieht. Als ich dann die Kinder hatte, war das auch ein ziemlich harter Realitätscheck, alleine zu sein und zu merken: Okay, also eigentlich stehe ich damit alleine da. Es gab so Netzwerke unter Musiker-Müttern. Ich habe dann damals zum Beispiel Annette Wolf kontaktiert, die auch alleinerziehende Mutter war und sie danach gefragt, wie sie es gemacht hat mit ihrem Kind, damals, als sie auf Tour gegangen ist. Wir haben wir uns dann gegenseitig die Babysitterinnen zugeschoben.

Wie macht man das denn dann, wenn man mit Kind auf Tour ist? Wie managst du das? Gibt es da einen Extraraum, wo dann eine Babysitterin sitzt, während du auf der Bühne bist? Oder nimmst du dein Kind mit zu deiner Crew?

Lisa: Am Anfang, als die Kinder Stillkinder waren, da habe ich die Babysitterin mitgenommen und die war dann hinter der Bühne. Dann habe ich gestillt und bin direkt auf die Bühne gegangen. Ich habe dann auch mit den Kindern und der Babysitterin in einem Hotelzimmer geschlafen. Es kommt natürlich immer drauf an, was man sich leisten kann. Unsere Babysitterin ist dann später zur Band Wir sind Helden. Und die waren ja dann, zu dem Zeitpunkt, eine super etablierte Band und haben das dann schon noch so ein bisschen anders organisiert bekommen, so dass sie sich auch Freiräume schaffen konnten.

Friede: Ich finde es ja so schon schwer, auf Tour überhaupt mal eine ruhige Minute zu bekommen. Aber wenn du dann halt noch nicht mal abends alleine pennen kannst, sondern dein Kind noch bei dir ist und noch eine fremde Person im selben Raum. Das ist doch mega krass.

Lisa: Ja.

Wenn ihr euch eine Utopie nach euren Wünschen zusammenstellen könntet, was sind dann eure dringendsten Anliegen als Mütter in der Musikindustrie bzw. als jemand, der, wie du Friede, einfach auch diesen Need sieht, dass sich da was verändern muss?

Friede: Du hast ja vorhin gefragt: “Es tut sich ja was, aber ist das wirklich so?” Und bei diesem “Es tut sich ja langsam was” stellen sich mir immer so ein bisschen die Nackenhaare auf. Weil ich mir denke: Dieser Satz kommt oft aus der Perspektive von Leuten, die nicht betroffen sind. Und von alleine passiert halt überhaupt gar nix. Bei der Initiative Musik war ja jetzt jemand, der das gesehen hat. Aber der Impuls kam von Leuten, die betroffen sind in irgendeiner Form. Ich habe leider kein besseres Wort als "Betroffene". Diese Zeit muss man ja auch erstmal haben, die haben viele nicht. Und das zusammen mit dem Beamtenapparat begünstigt, dass es extrem langsam vorangeht. Was ich mir wünschen würde in einer Utopie, ist, dass vor allem Personen, die nicht betroffen sind, dass wir da eine Sensibilisierung hinbekommen. Dass auch die sich mehr einsetzen.

Lisa: Dem würde ich mich auch anschließen. Mehr Sichtbarkeit für solche Themen an sich. In Fördersituationen, also, wenn man ein Stipendium beantragt oder so, werden Kinder eigentlich nie mitgedacht. Das kommt vielleicht auch daher, dass einfach noch zu viele Männer in diesen ganzen Fördergremien sitzen. Da tut sich jetzt vielleicht wirklich was, dass man langsam mal auf eine Quote achtet oder versucht, das divers zu besetzen. Aber es ist trotzdem noch ein langer Weg. Ich konnte zum Beispiel nie ein Stipendium machen, Villa Aurora oder so, da kann man halt keine Kinder mitnehmen. Meine Utopie wäre, dass es da eine wirkliche Gleichstellung gibt.

Friede: Ich habe unter meinem Post ein paar Hashtags hinzugefügt, #mothersinjazz und so. Da gab es dann gleich jemanden, der schrieb: „Ja, aber es gibt auch die Väter im Jazz.“ Das stimmt natürlich, aber in dem Post ging es ja eben darum, auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen, mit denen sich eben vor allem Mütter konfrontiert sehen. Durch das Schwangersein werden sie schon viel früher als älter identifiziert und auch noch mal anders behandelt und erfahren da eben auch nochmal andere Benachteiligungen.

Ich merke: In der kulturpolitischen Arbeit, wenn es um Gleichstellung geht, da sitzen oft nur Personen in den Panels, die selber auf irgendeine Art betroffen sind. Es sind wenig Männer mit drin. Und selbst die, die sich rein trauen, haben oft so eine Berührungsangst nach dem Motto: “Hey, ich kann da eigentlich nichts zu sagen, ist wichtiger, dass ihr redet.” Und in dem Moment will ich immer rufen: “Ja, aber du kannst zuhören und es ist mir wichtig, dass du zuhörst, dann später deine Stimme und deine Position dazu nutzt zu sprechen. Ist voll cool, dass du uns quasi die Bühne überlassen möchtest, aber ich will das nicht alleine machen.“ Und ich will auch nicht nur ausschließlich für meine kulturpolitische Arbeit wahrgenommen werden. Ich bin auch noch Musikerin und habe eben noch andere Sachen zu tun. Wäre doch cool, wenn wir diese Arbeit auch so ein bisschen aufteilen könnten.