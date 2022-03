Generator Podcast: Wann Deutschland Cannabis legalisiert – und warum es überhaupt verboten ist

Seit die Ampelkoalition die Legalisierung von Cannabis in Aussicht gestellt hat , ist die Aufregung groß: Wann wird Cannabis in Deutschland legal? Und wie wird die Legalisierung von Cannabis genau aussehen? Wer wird Cannabis verkaufen dürfen? Und welche Qualifikation braucht man für eine Lizenz?

Bis es ein fertiges Gesetz zur Legalisierung von Cannabis geben wird, werden möglicherweise noch Jahre vergehen. Zu viele Fragen sind noch offen, und zu viele verschiedene Ministerien sind in die Umsetzung involviert. Am meisten bremst die SPD und damit die Partei, die das Gesundheitsministerium besetzt und damit federführend für die Legalisierung zuständig ist. Und Burkhard Blienert, der neue Beauftragte der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen, will das Thema erstmal in einer gesellschaftlichen Debatte ausführlich diskutieren.