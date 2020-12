Warum der Kapitalismus am Ende ist - aber es niemand wahrhaben will

Generator Podcast: Warum der Kapitalismus am Ende ist - aber es niemand wahrhaben will

Wie kann die Flucht aus „Moneyland“ gelingen?

Der Konsens, so scheint es: Das ewige Profitieren einiger weniger, häufig auch korrupter Eliten in einem System, das der britische Journalist Oliver Bullough „Moneyland“ nennt, muss aufhören. Politisch jedoch tut sich wenig. Trotz Finanzkrisen, Klimakatastrophe und Corona Lockdowns dreht sich die Wirtschafts-Debatte außerhalb des wissenschaftlichen Kosmos vor allem um Börsen-Rettung, DAX-Kurse, positive Renditen und Wachstum. Dieser Zündfunk-Generator geht den Frage nach, warum der Neoliberalismus so wirkmächtig ist und wieso er trotz der vielen Alternativen geradezu alternativlos daherkommt. Wie gelingt die Flucht aus „Moneyland“ und wie können die Gedankenspiele von Alternativen zu ernsthaften politischen Forderungen werden?