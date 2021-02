Generator Podcast Besser schnell! Warum wir wieder mehr Geschwindigkeit im Leben brauchen

Die Welt um uns herum wird immer schneller, trotzdem werden wir ständig ermahnt: Mach langsam! Kau jeden Bissen! Sei achtsam! Meditiere! Überfordere Dich nicht! Und was tun wir? Binge-watchen mehrere Serien gleichzeitig auf Netflix und skippen jedes Mal das Intro. Swipen beim Online-Dating nach links und rechts auf der Suche nach Sex und der schnellen Liebe. Holen uns den Cold Brew Coffee, der extra 24 Stunden durch den Filter getröpfelt ist und trinken ihn to go. Aber ist das wirklich so schlimm? Oder kann schnell auch ganz schön Spaß machen?