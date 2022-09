Generator Podcast: Ageism: Die Diskriminierung, die viele vergessen

Darum geht es in diesem Zündfunk-Generator:

Jeder zweite hat Vorurteile gegen Ältere

Ebenso verhallt, wenn sich eine Person für Kinderrechte oder soziale Gerechtigkeit für Ältere stark macht. Denn tatsächlich ist Ageism in den Strukturen unserer Gesellschaft verankert, deren Motoren Leistung und Wirtschaftskraft sind. Zur Verdeutlichung: Laut WHO hat die Hälfte der Weltbevölkerung, also vier Milliarden Menschen, Vorurteile gegen Personen, die älter sind als sie. Der Zündfunk Generator zeigt auf, was das für Betroffene bedeutet – von abfälligen Sprüchen über Zurückweisungen an der Tür einer Elektro-Party bis hin zu Jobverlust und Armut. Außerdem zeigt er, wer davon profitiert, dass Altersdiskriminierung so selten als Problem angesprochen wird. Denn tatsächlich hängen Ageism und der Kapitalismus miteinander zusammen. Wie alle Diskriminierungen hilft Ageism vorallem denjenigen, die ohnehin viel haben. Und verhindert, dass die, die wenig haben, sich zusammentun. In diesem Podcast geht es auch um Auswege, doch die rütteln an den Grundfesten unseres neoliberalen und kapitalistischen Systems.