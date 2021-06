Generator Podcast Decolonizing Pop Music: Wie wir uns immer weiter von der anglo-amerikanischen Musikdominanz entfernen

"Jetzt ist genau die richtige Zeit dafür"

Melissa Kolukisagil ist Gastarbeiterkind. Sie hat lange mit ihrer türkischen Herkunft gehadert, alles Türkische abgelehnt. Und auf einmal muss sie Übersetzerin auf dem Dancefloor spielen. Jetzt, wenige Jahre später, organisiert sie das Itsch-Itsche Festival, das Festival für neue Anatolische Musik in Berlin. Sie hat in gewisser Weise zu ihren Wurzeln zurückgefunden: „Ich beobachte das ganz viel in der literarischen Szene, die ganze postmigrantische Literatur, die es gibt. Es gibt Intellektuelle, die meine Perspektive vertreten. Das in ein Musikformat zu packen, ist natürlich eine richtig schöne Sache, eine Sache des sich Platznehmens und Gehörverschaffens. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt genau die richtige Zeit dafür ist.”