Generator Podcast Clubbing in Kiew, Lissabon, Nairobi – Wo es sich abseits von Berlin gut feiern lässt

Was ist es, was einen Club ausmacht? „Es muss keine Dance Hall sein oder ein Musikclub, ein Ballroom oder eine Disco“, schreibt Mitherausgeber Johannes Hossfeld Etyang in "Ten Cities". „Der Club kann jeder schmuddelige, müffelnde Raum sein, ein ranziges Lager, eine Zwischennutzung, eine Shebeen, so nennt man eine illegale Pinte in den Townships, ein Pub, eine Kaffeebar mit der obligatorischen Jukebox, es können Restaurants sein, Cafés, Schulsäle, Friseursalons, und, wir sind ja in Afrika, natürlich auch Kirchen.“ Auch die Musik könne sich ganz unterschiedlich anhören, erzeugt von einer Orgel, Band, Jukebox oder einem DJ zum Beispiel. „Diese ganze Diversität der Ausgehkultur und des Tanzens in Räumen, geformt von Musik, nennen wir Clubkultur“, heißt es im Bildband "Ten Cities".