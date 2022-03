Keine Chance auf Rückkehr Verfolgter Äthiopier leidet unter den Folgen deutscher Bürokratie

Fast vier Jahre ist es jetzt her, dass Neguss Abera mir folgende Sprachnachricht geschickt hat: „Bis jetzt, ja, ich weine! Was die machen, ich weine noch. Ich begreife einfach nicht.“ Es war kurz, nachdem er aus Nürnberg abgeschoben wurde. In einer Nacht und Nebel-Aktion fesseln ihn zwei Polizei-Beamte und setzen ihn in ein Flugzeug nach Adis Abeba. Seitdem ist im Leben von Neguss nichts mehr so wie es mal war.

Visum wurde abgelehnt - jeden Tag Angst in Äthiopien

Er erzählt uns heute: „Es gibt kein Wasser, kein Strom, kein Internet, kein Telefon, keine Bank, keine Schule, keine Medizin, die Grenze ist gesperrt. Ich habe auch immer noch Angst, fast die ganze Woche bleibe ich drin, gehe nicht raus, denn ich hab immer noch Angst!“ Was er in Äthiopien erlebt hat: Zehn Monate Gefängnis, Krieg, den Tod von Freunden, beschwerliche Reisen durch die Wüste. Neguss ist Tigriner, Angehöriger einer Volksgruppe, über die die äthiopische Regierung hasserfüllte Propaganda streut und gegen die sie seit fast zwei Jahren Krieg führt. Doch Neguss kämpft. Immer mit der Hoffnung, dass er irgendwann nach Deutschland zurückkehren kann: „Was versuche ich jetzt zu erreichen? Ich wollte am liebsten als Krankenpfleger weiterarbeiten.“

Der Geflüchtete Äthiopier Neguss Abera. Vor sechs Monaten gibt es kurz tatsächlich so etwas wie Hoffnung: Im Oktober 2021 läuft der dreijährige Einreisestopp ab, den Deutschland nach der Abschiebung verhängt hatte. Neguss beantragt ein Visum, der Bundesfreiwilligen-Dienst in Nürnberg macht mit Hilfe von Neguss‘ Freunden sogar eine Stelle für ihn frei. Doch dann kommt’s dick. Das Visum wird abgelehnt. Die Begründung laut deutschem Staat: „Gegen Sie bestehen Einreisebedenken. Sie haben durch ihren vorangegangenen Aufenthalt in Deutschland, welcher durch eine Abschiebung beendet wurde, öffentliche Kosten von 20.800,53 Euro verursacht. Bevor Sie einen erlaubten Aufenthalt im Bundesgebiet begehren können, müssen Sie diese Kosten zunächst begleichen.“

Bayerischer Flüchtlingsrat versucht zu helfen

Für Neguss ein heftiger Rückschlag. Auch, wenn sich bei seinen Freunden sogar schon Unterstützer*innen gemeldet hatten, die ihm Geld spenden wollten. Doch wie soll er über 20.000 Euro zusammentreiben? Und wer spendet dieses Geld überhaupt im Moment, angesichts der unsicheren Lage und all der neuen Geflüchteten aus der Ukraine? Denn selbst wenn Neguss die Kosten begleicht, heißt das noch nicht, dass sein nächster Antrag auch genehmigt wird. Er sagt dazu: „Ich weiß, das ist eine große Summe. Und ich finde es so schwer, weil ich kein Geld habe, die ganze Summe, die ganzen Abschiebe-Kosten in einem Mal zurückzuzahlen.“

Kann Neguss überhaupt noch etwas tun, oder ist alle Hoffnung verloren? Nachfrage bei Johanna Böhm vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Auch sie beschäftigt sich schon lange mit dem Fall: „Hoffnung gibt’s noch, auch wenn das alles natürlich ganz schön frustrierend ist und der Hoffnungsschimmer nur ein ganz kleiner ist. Sinn macht es, sich all die Punkte anzuschauen, warum das Visum abgelehnt wurde und die Punkte zu bereinigen.“ In Neguss Fall schlägt Johanna Böhm folgendes vor: Ein Sperr-Konto anlegen, zum Beispiel mit einer Summe von 5.000 Euro und dann mit der Ausländer-Behörde zu verhandeln, damit Neguss den Rest später in Raten zurückzahlen kann. Ob das allerdings Erfolg hat, ist ebenfalls fraglich.

Humanitäre Asylpolitik für alle Flüchtlinge?

„So ein Visums-Verfahren alleine ist eigentlich in ganz vielen Fällen einfach nicht möglich“, erklärt sie. „Da braucht es Unterstützung. Der Fall von Neguss zeigt schon sehr deutlich die bürokratische Härte und die bürokratische Brutalität Deutschlands. Da kann die Situation im Herkunftsland sein wie sie will. Die Visums-Verfahren sind und bleiben ein bürokratischer Kraftakt, der mit all seinen Hürden in vielen Fällen schlicht nicht stemmbar ist.“ Johanna Böhm ärgert sich außerdem darüber, wie inkonsequent wir mit Flüchtlingen umgehen. Denn während wir eine Einreise für Neguss aus dem Krieg in Äthiopien beinahe unmöglich machen, empfangen wir andere mit offenen Armen.