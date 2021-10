Generator Podcast Authentisch migrantisch? Gastronomie zwischen Vielfalt und Rassismus

Falafel, Hummus, Sushi, Ph? und Bibimbap: Die Auswahl an Küchen, Gerichten und Restaurants ist vor allem in deutschen Großstädten immens vielfältig. Was heute hip und beliebt ist, wurde vor kurzem noch als "fremd" und "anders" abgewertet. Der Generator-Podcast über Rassismus, Machtverhältnisse und Deutungshoheit in der Gastro-Branche.

Von: Helene Köck und Jasmin Brock