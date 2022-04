Zündfunk präsentiert MUSEUM BRANDHORST: Future Bodies from a Recent Past

FUTURE BODIES FROM A RECENT PAST - SKULPTUR, TECHNOLOGIE, KÖRPER SEIT DEN 1950ER-JAHREN

In der zeitgenössischen Kunst ist die enge Beziehung zwischen Körper und Technologie deutlich sichtbar. Sie lässt sich als Geschichte der Kunst und insbesondere der Skulptur jedoch bis weit in das 20. Jahrhundert zurückverfolgen. Mit rund 120 Werken von internationalen Künstler:innen präsentiert die Ausstellung erstmals einen strukturierten Bezugsrahmen für diese Erzählung der Skulptur von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart. Dabei geht sie folgenden Fragen nach: Wie hat sich das Verhältnis zwischen Mensch und Technologie seit den 1950er-Jahren verändert? Sind die Grenzen noch klar zu ziehen oder sind wir schon eins geworden mit unseren technologischen Umwelten? Wie haben sich die Vorstellungen von Körpern, Körperlichkeit und Materialität dabei verändert? Und wie reflektieren Künstler:innen in ihren Werken technologische Umbrüche und ihre gesellschaftlichen Auswirkungen?