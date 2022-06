Von Kraftwerk bis Kate Bush Diese fünf Songs zeigen, welche Katastrophen Atomkraft hervorrufen kann

Kraftwerk: Radioactivity

Der deutsche Exportschlager hat schon im Jahr 1975 darauf hingewiesen, dass radioaktive Stromerzeugung nicht unbedingt zu den besten Ideen der Menschheitsgeschichte gehört. Alle Tracks auf dem Album beschäftigen sich mit Radio-Aktivität, also entweder mit Atomkraft oder mit dem Rundfunk. Der Titeltrack „Radioactivity“, hier zu hören in einer Live-Version, lässt die UKW-Frequenzen allerdings weg und bleibt ein klares Statement gegen die Kernenergie. Chain reaction and mutation. Contaminated population.

Righeira: Vamos a la playa

Vielleicht der populärste Song in dieser Liste, denn die meisten Menschen halten ihn für einen unpolitischen Sommerhit, unzählige Deutsche beschallen Flughafen-Hallen noch immer mit ihm, während sie halb angetrunken auf den Flieger nach Palma de Mallorca warten. Doch in Wahrheit handelt dieser Song von einem Besuch an einem radioaktiv verstrahlten Strand. Wer’s nicht glauben mag, sollte sich das Video anschauen.

Black Sabbath: Electric Funeral

Kate Bush: Breathing

Dank Stranger Things ist Kate Bush gerade wieder in aller Munde, in den USA sogar auf Platz eins der Charts. Mit dieser Nummer wird das so schnell nicht gelingen. Sie ist etwas verstörender als „Running Up That Hill“. Der Song „Breathing“ handelt von einem Fötus im Bauch der Mutter nach der nuklearen Katastrophe. Bush singt: „Chips of plutonium are twinkling in every lung.“