Corinna Mehner über #MeToo "Im Leben einer Frau gibt es immer noch viele Momente, in der die Gleichberechtigung nicht gelebt wird."

2017 hat die #MeToo-Bewegung eine weltweite Debatte über Machtmissbrauch von Männer losgestoßen hat. Ausgehend von mehreren Anschuldigung an den Produzenten Harvey Weinstein wurde seitdem an vielen Stühlen gerüttelt. Aber was hat sich seitdem wirklich getan? Eine, die das beantworten kann ist Corinna Mehner. Sie ist Geschäftsführerin der Münchner Produktionsfirma Blue Eyes, hat tiefe Einblicke in den Filmbetrieb und beschäftigt sich seit Jahren auch mit dem Thema #MeToo

Zündfunk: Was ist Ihrer Meinung nach seit 2017 besser geworden?

Corinna Mehner: Einmal, dass es eine große Aufmerksamkeit und so viele Diskussionen rund um dieses Thema gab und dadurch viele Aktionen gestartet wurden. Wie kann man denn damit besser umgehen? Wie kann man den jungen Frauen auch irgendwie besser beraten, schon bevor sie überhaupt ans Set kommen? Durch viele Gespräche ist dann auch Themis entstanden, eine Anlaufstelle für Frauen, denen ein Machtmissbrauch in irgendeiner Weise in unserem Beruf passiert ist. Aber es gibt auch neue Berufe, wie zum Beispiel den Intimacy Coach, der Regisseuren und Schauspielern zur Seite steht.

Was macht so ein Intimacy Coach oder Intimacy Koordinator? Was sind da genau die Aufgaben?

Filmproduzentin Corinna Mehner Das Berufsbild gibt es in Amerika schon länger und kommt jetzt erst über die Grenzen zu uns. Das kann man sich so vorstellen wie ein Stunt Coach oder wie ein Kindercoach. Das ist ein wirklich sehr gut ausgebildeter Coach, der alle Szenen, die sehr nah an die Schauspielerinnen oder Schauspieler gehen, bespricht. Der spricht dann zusammen mit dem Regisseur über diese Themen, damit das nicht mehr eine intime Geschichte nur zwischen Regie und Schauspieler bleibt.

Sie erwähnten die Vertrauensstelle Themis, an die man sich in Fällen von sexualisierter Gewalt, Übergriffen oder Nötigung in der Medienbranche Wenden kann. Wie gut wird die ihrer Beobachtung nach angenommen?

Soweit ich höre, wird die immer mehr angenommen. Das ist schon sehr, sehr gut, dass es diese Stelle gibt. Ich denke, es bedarf sehr großer Aufklärungsarbeit, dass man sich an jemand wenden kann, falls irgendetwas im Zusammenhang mit den Dreharbeiten passiert. Ich sage auch immer: 'Ruft auch die Produzenten an, wenn es irgendwelche Momente oder Sachen gibt, die ihr gerne anders hättet!' Das Wichtigste ist, schon im Vorfeld anfangen darüber zu reden und auch wirklich alle beteiligten Personen aufzufordern, das zu tun. Was können wir anders machen? Was reißt Grenzen ein?

Das mit dem reden ist ja oft gar nicht so leicht. Es können Machtverhältnisse bestehen, die eine*n Schauspieler*in abhängig vom Regisseur, dem Theater oder der Rolle machen. Ist da nicht immer noch ein Raum da, der Missbrauch ermöglicht?

Ich finde, dass in unserem Gesellschaftssystem Männer an sich immer noch Machtpositionen haben und die Frauen eben schauen müssen, wie sie am besten damit umgehen. Sie müssen sich dieser Macht gar nicht in der Weise aussetzen, wie sie denken, sich aussetzen zu müssen. Ich bin ein ganz großer Fan davon, gerade mit jungen Frauen darüber zu reden, wo man sich wehren muss.

Es gab über die Jahre auch Kritik von Frauen an der Bewegung. Zum Beispiel von Catherine Deneuve, der großen französischen Schauspielerin. Die hat sich in einem offenen Brief mit 98 Mitstreiterinnen gegen die Kollateralschäden von #metoo gerichtet. Sie haben unter anderem Hass auf Männer und Sexualität befürchtet und sich auch um das Flirten gesorgt. Waren das aus ihrer Sicht berechtigte Sorgen?