Streaming Fünf Filme über Pandemien, die schlimmer als "Outbreak" sind

Der Pandemie-Thriller „Outbreak“ von 1995 hat in diesen Tagen die Top-Ten der Filme erreicht, die auf Netflix am meisten gesehen werden. Wir stellen euch fünf weitere Pandemie-Filme vor - garantiert ohne Zombies.

Das siebente Siegel von Ingmar Bergman, Schweden, 1957

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The Seventh Seal - Trailer

Der Film spielt im Mittelalter, als die Pest in Europa wütet. Ein Ritter - gespielt von kürzlich verstorbenen Max von Sydow - begegnet dem personifizierten Tod, der ihn holen will.

Es ist wie bei Corona: Der Ritter will den Tod ablenken, um die Verbreitung der Seuche zu verlangsamen - der Brandner-Kaspar und das ewige Leben in einer melancholisch-philosophischen Version, in edlem Schwarzweiß.

Twelve Monkeys von Terry Gilliam, USA, 1995

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. 12 MONKEYS | Trailer | Deutsch | Offiziell

Eine Pandemie hat im Jahr 2035 einen Großteil der Menschheit getötet. Weil jedoch Zeitreisen möglich sind, wird Bruce Willis ins Jahr 1996 zurückgeschickt, um den Ursprung der Seuche ausfindig zu machen. Weil dies ein Film von einem Monty-Python-Mitglied ist, erleben wir einen popkulturellen Overkill mit irren bis wirren Bildern - eher Eskapismus als Lebenshilfe, aber toll.

The Last Days von David und Alex Pastor, Spanien, 2011

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Trailer THE LAST DAYS (Deutsch)

Die Katastrophe hat stattgefunden, eine weltweite Pandemie hat dafür gesorgt, dass die Überlebenden sich nicht mehr ins Freie wagen. Ein junger Mann macht sich auf die Suche nach seiner Geliebten, durch Tunnels und U-Bahn-Schächte. Ein philosophischer Thriller über Massenpanik und die Folgen. Hier ist der Mensch des Menschen Feind, während die Tiere unbehelligt durch die menschenleeren Straßen laufen, immerhin.

The Crazies - Fürchte deinen Nächsten von Breck Eisner, USA, 2010

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. THE CRAZIES - Trailer

Ein Remake des George-Romero-Horrorfilms von 1973, hier verwandelt ein Virus die Menschen ganz allmählich in mordende Bestien, aber nicht in Zombies. Hier kommt das Virus durch die Wasserleitung - und es geht eher um Action, Schockeffekte und die immer brutaleren Maßnahmen des Staates, die Epidemie einzudämmen, also um die Frage, wie fragil unsere ach so humane Gesellschaft im Notfall ist - nichts für Zart-Besaitete!

Contagion von Steven Soderbergh, USA, 2011

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Contagion - Trailer

Dies ist der beste und genaueste Film zu einer Virus-Pandemie. Besetzt mit Stars wie Gwynneth Paltrow, Matt Damon, Kate Winslet und Jude Law erzählt er von der Ausbreitung eines Virus, das die Lunge befällt und aus China stammt. „Contagion“ empfiehlt die gleichen Vorsichtsmaßnahmen.

Contagion hält sich eng an die Erkenntnisse der Wissenschaft, aber - im Vergleich zu Corona - gibt es einen entscheidenden Unterschied: Das Virus im Film ist ungleich tödlicher. So übel wie hier beschrieben wird es uns nicht ergehen.