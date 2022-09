Friedrich Merz und Co. Eine kurze Geschichte der Nonpologys

Was macht eine gute Entschuldigung aus? Nehmen wir mal ein Role Model, das viele noch aus dem Geschichtsunterricht kennen dürften: Heinrich IV. Nach einer Auseinandersetzung mit dem Papst wird Heinrich im Jahr 1076 nach Christus exkommuniziert. Also geht er zu Fuß über die Alpen nach Canossa, um beim Papst Abbitte zu leisten. Was für ein Powermove!

Heute hagelt es Entschuldigungen

Heute ist das ganz anders: Denn auf der einen Seite hagelt es Entschuldigungen soweit das Auge reicht. Auf der anderen Seite ist aber kaum eine dieser Entschuldigungen wirklich ernst gemeint. Die meisten Apologys sind eher Non-pologys. Nach dem Motto: Sorry not sorry! Es tut mir Leid, aber…

Habeck und die Gasumlage

Nehmen wir Wirtschaftsminister Robert Habeck. Das Entschuldigen und gleichzeitige Nicht-Entschuldigen hat er perfektioniert: Zum Beispiel bei der Gasumlage. Da stellte sich heraus, dass viele Trittbrettfahrer profitiert hätten – und Habeck gesteht den Fehler irgendwie ein, entschuldigt sich, aber betont auch, dass das keine Entschuldigung sein soll: „Rückblickend würde man sagen, dass hätte man sehen müssen. Aber man hat immer geschaut, dass man das Gas nach Deutschland kriegt. Es sind immer die gleichen Leute. Das soll keine Entschuldigung sein. Es ist nicht gut gelaufen an der Stelle.“

Ruangrupa und der Antisemitismus

Oder nehmen wir die Documenta. Nach antisemitischen Karikaturen in Kassel entschuldigt sich das Kurator*innenteam Ruangrupa zwar, aber sagt auch: „Wir haben das Gefühl, dass viele der Anschuldigungen gegen uns erhoben wurden, ohne dass zuvor ein offener Austausch und gegenseitiges Lernen angestrebt wurde.“

Jens Spahn und die Pandemie

Noch besser ist es, wenn man das mit der politischen Nonpology einfach schon im Vorfeld regelt. Wie Jens Spahn. „Wir werden einander viel verzeihen müssen“, sagte er schon zu Beginn der Corona-Pandemie. Und jetzt verkauft er sogar ein Buch mit diesem Titel. Wo er sich natürlich nochmal entschuldigt aber auch betont, dass wir vergleichsweise gut durch die schweren Zeiten gekommen sind. Von ein paar Unions-Politikern, die sich durch korrupte Maskendeals an Steuergeldern bereicherten mal abgesehen.

Friedrich Merz und der Sozialtourismus

Und jetzt eben Friedrich Merz. Der sagt mal eben folgenden Satz bei Bild TV: „Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge. Nach Deutschland zurück in die Ukraine, nach Deutschland zurück in die Ukraine.“ Um sich dann danach auf Twitter halbgar zu entschuldigen und zu schreiben: „Wenn meine Wortwahl als verletzend empfunden wird, bitte ich dafür in aller Form um Entschuldigung.“ Was seine und die vielen anderen politischen Non-Pologys so belanglos macht, fasst Gabor Halasz von der Tagessschau treffend zusammen: „Friedrich Merz weiß, was er sagt.“ Es wirkt so, als würde der dunkle Herrscher Sauron sagen: Wenn ihr freien Völker mein Verhalten als verletzend empfindet, bitte ich um Entschuldigung. Aber ganz ehrlich: Ihr Hobbits, Menschen Zwerge und Elben habt das mit dem Krieg auch ein bisschen in den falschen Hals gekriegt. Und jetzt sollten wir auch mal wieder über wichtigere Dinge reden.

Eine gute Entschuldigung beinhaltet Veränderungswillen