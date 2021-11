Flucht über Belarus Wie eine polnische Aktivistin den Flüchtenden an der polnisch-belarussischen Grenze hilft

In dem Wald an der Grenze zu Belarus ist es kalt und feucht und obwohl Magdalena Luczak Wanderschuhe, eine Mütze und eine dicke Jacke trägt, kann sie ihre Hände nach mehreren Stunden oftmals kaum noch bewegen. Trotzdem wagt sie sich immer wieder hierher zurück. Auf der Suche nach Flüchtenden.

Flüchtende, die es geschafft haben, die Grenze nach Polen zu überqueren. Ihnen will Magdalena Luczak helfen. Sie befänden sich im Überlebensmodus, erzählt sie: „Sie essen Gras, trinken das Wasser vom Gras – in welchem mentalen Zustand sind sie wohl, nach mehreren Tagen alleine im Wald, ohne zu essen, zu trinken, ohne Hilfe?“

„Hier passieren Verstöße gegen die Menschlichkeit“

Nach der ersten Notversorgung sucht Magdalena Luczak das Gespräch mit den Menschen – und zeichnet es auf. Sie dokumentiert. „Denn wir wollen beweisen, dass hier gerade Verstöße gegen die Menschlichkeit passieren.“ Diese Geschichten seien auch für den Asylantrag wichtig. Denn manche der Flüchtenden wollten in Polen bleiben, andere zu ihren Familien in Deutschland oder in anderen Ländern .

„Sie erzählen uns grauenhafte Dinge“, sagt Luczak. „Nicht nur darüber, wie sie in ihren Herkunftsländern behandelt wurden, sondern auch über Belarus und über die Grenzkontrolle in Polen – das sind echte Alpträume.“

Aufrüstung der Sprache

Die Mehrheit der Flüchtenden an der polnisch-belarussischen Grenze komme wahrscheinlich aus Afghanistan, „was wir gerade mit einem ganz großen Schlamassel zurückgelassen haben“ – so Hess. Auch an der Destabilisierung in Syrien und Irak trügen Westmächte eine Mitschuld. Ginge es nach der Schuld an der gegenwärtigen Situation, so die Migrationsforscherin, „dann hätten wir diese Menschen alle aufnehmen müssen.“