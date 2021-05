50 Jahre vor Danger Dan Polit-Rocker Floh de Cologne haben in den 70ern von links provoziert

Danger Dans Song "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" wurde innerhalb einer Woche über eine Million mal angeschaut. Polit-Songs, in denen provoziert wird, haben Tradition in der deutschen Pop-Geschichte. Aber wer hat hierzulande damit angefangen? Eine Spurensuche.

Ein Typ mit Backenbart und Rundschnitt, einer mit Lederjacke und einer Brille größer als die von Herbert Wehner– aber dann solche Texte: "Warum gehören die Fabriken nicht denen, die darin arbeiten. Warum gehört denn der Staat nicht denen, die ihn aufbauen. Warum gehört denn die Welt nicht denen, die in ihr Leben?" Ein leicht grobkörniges Video auf Youtube, aufgenommen für den WDR 1971, etwa 280.000 Mal angeklickt.

Floh De Cologne heißt die Band, sie war mal berühmt und vor allem berüchtigt. Ein Kollege hat mich auf sie gestoßen. Wie ich, kommen auch die Jungs aus dem Rheinland, aus Kölle. Und sie waren verschollen, irgendwie, nicht so recht im kollektiven Musikgedächtnis gespeichert, obwohl sie doch sagenhafte 50 Jahre vor Danger Dan Texte gemacht haben wie: "Fließband, Baby. Warum soll denn, wer nicht arbeitet auch nicht essen? Warum soll er denn nicht von den Tomaten essen, die jedes Jahr zu tausenden Tonnen mit Baggern untergepflügt werden? Warum soll er denn nicht die Kleider tragen, die die anderen wegschmeißen, wenns die Mode will? Warum soll er denn nicht in die Wohnung ziehen, die leerstehen, weil sie zu teuer sind?" Drei Wochen später, und wie es der Teufel so will, erzählt mir das Internet: Es leben zwei der Musiker schon lange nicht mehr in Köln, sondern mittlerweile, wie ich, in München. Wir müssen uns treffen. Sofort.

Rock als absolut inhaltlicher politischer Protest

Fridolin Enxing und Dick Städtler – jetzt sitzen sie endlich vor mir. Zwei von insgesamt noch fünf lebenden Mitgliedern von Floh de Cologne. Fridolin hat schulterlange Haare, trägt eine Lederhose und ein Sweatshirt. Dick eine grüne Cord Hose und ein Beatles-Shirt. Dicks Haare sind gefärbt, er sieht aus wie ein gut gelaunter Punk. Fridolin eher wie ein Alt-Hippie. Sie haben sich kaum verändert in den letzten 50 Jahren, sagt Dick, nach wie vor ist die Message das Wichtigste: "Wir haben als Kabarett-Gruppe angefange, als Studenten-Kabarett. Und das kam absolut vom Inhalt. Man muss sehen, 1966 als der Floh gegründet wurde, gab es eine GroKo und der Bundeskanzler war ein Alt-Nazi, Kiesinger. Das war also alles absolut inhaltlicher politischer Protest, weshalb diese Gruppe überhaupt entstanden ist. Das war immer das Wichtigste, die Botschaft."

Floh de Cologne haben sich 1966 gegründet, vier Jahre vor Ton Steine Scherben. Die Flöhe waren die erste Polit-Rockband Deutschlands. Haben system- und kapitalismuskritische Texte gesungen, in deutscher Sprache auch noch, lange vor Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen oder Herbert Grönemeyer. Es ist irre zu hören, wie aktuell diese Texte heute noch sind, wie wenig sich geändert hat – von den Klima-Aktivist*innen bis zur Antifa: Sie alle könnten sich wiederfinden in den Texten von Floh De Cologne, wie beispielsweise der Songtext von "Der Imker" zeigt: "Der Imker stellt den Bienen einen Bienenstock zur Verfügung. Der Kapitalist stellt den Arbeitern eine Fabrik zur Verfügung. Die Bienen sammeln den ganzen Tag Honig. Die Arbeiter stellen den ganzen Tag Produkte her. Der Imker nimmt den Bienen den Honig weg. Der Kapitalist nimmt den Arbeitern die Produkte weg. Der Imker gibt den Bienen Zucker dafür. Der Kapitalist gibt den Arbeitern Lohn dafür."

Kein Mainstream, keine Verkaufszahlen und keine Verwertungsketten

In den siebzehn Jahren ihrer Karriere haben Floh De Cologne tausende Konzerte in ganz Deutschland gegeben. Und dabei alles selber gemacht. Vom Verstärker schleppen bis zum Merchandising. Die Band hatte keine Roadies, das verbietet schon der Klassenkampf, wie Dick erzählt: "Das war eine bewusste Enscheidung von uns. Wir haben die Rock-Oper 'Profitgeier' gemacht gegen Ausbeutung von Lehrlingen und wollten dann eben nicht unsere eigenen Roadies ausbeuten. Wir hätten die nicht gleich bezahlen können, da konnten wir fünf gerade mal von leben. Wir haben in Fehmarn gespielt, das war das Love & Peace Festival, das deutsche Woodstock, mit Jimi Hendrix zusammen. Da gab es zum allerersten Mal auf Deutschem Boden eine P.A. (Public Adress, große Beschallungs-Anlage). Die kam von England rübergefahren von der Isle of Men, wo das Festival eine Woche vorher war. Und da haben alle große Augen gemacht, was eine P.A überhaupt ist. Das haben wir noch nie gesehen. Wir hatten damals nur kleine Verstärker und Gesangsanlagen."

Floh de Cologne standen zwar auf der selber Bühne wie Jimi Hendrix, Rockstars im herkömmlichen Sinne wollten sie aber nie sein. Keine Groupies im Backstage Bereich, kein teures Kokain, und vor allem: Keine Kompromisse, sagt Fridolin. Mainstream, Verkaufszahlen und Verwertungsketten - das alles hat Floh De Cologne eher verachtet, erzählt Fridolin: "Wir hätten nie, sagen wir mal, in ein gefälligeres Gewerbe umgewechselt. Aus der 'Lokomotive Kreuzberg' zum Beispiel wurde Spliff. Die hatten großen Erfolg zusammen, auch mit Nina Hagen. Aber Songs wie 'Carbonara' hätten wir eben nicht gemacht. Das wäre uns zu gefällig, zu unpolitisch. Da ging es dann eben um Verkaufszahlen. Und uns ging es nicht um Verkaufszahlen, sondern um Mitgliederwerbung für eine linke Bewegung. Man sollte mithelfen, die Gesellschaft zu verändern und mit Carbonara veränderst du nicht die Gesellschaft."

"Die dachten wir wären die R.A.F oder sowas"

Also: weg mit der Carbonara - aber was es gab, das war manchmal richtig Randale, erzählt Dick: "Es gab Auftritts-Verbote für uns in den 60er Jahren, Anfang der 70er Jahre auch noch. Es gab zerstochene Reifen, wir haben Angriffe von NPD-Leuten gehabt und wir mussten manchmal geschützt werden, wenn die den Saal stürmen wollten. Das hat sich aber dann im Laufe der 70er Jahre beruhigt, Gott sei Dank." Als dann noch die RAF in den bewaffneten Untergrund ging und der deutsche Herbst die Republik erschütterte, mussten Fridolin und sein Kollegen von Floh de Cologne echt aufpassen: "Wenn man da so an Tankstellen, langhaarig, wie wir aussahen, mit einem LKW und einem PKW vorfuhr und dann auch noch die Fahrerplätze wechselte, dann rief der Tankwart schnell mal bei der Polizei an. Dann wurde man eingekesselt auf der Autobahn und auf einmal kamen Polizeiautos von vorne und hinten, mit Maschinenpistolen, weil die dachten wir wären die R.A.F oder sowas."

Heute wird keine Band mehr verhaftet, weil sie lange Haare hat. Man kann, wenn man es übertreibt, mit seinen Texten auf dem Index landen wie die Ärzte. Aber die haben das eine Zeit lang vielleicht sogar als Auszeichnung verstanden. Neo-Nazis gibt es immer noch, da müssen wir nur Danger Dan oder Feine Sahne Fischfilet fragen. Eines blieb den Flöhen aber erspart – der digitale Mob, der blindwütige Shitstorm, der dich im Netz einkreist wie früher die Polizisten auf der Autobahn. Viele der Texte von Floh de Cologne hätten aus heutiger Sicht enormes Shitstorm-Potential, zum Beispiel: "Die Kinder dienen der Erhaltung des Staates als Nachschub von Arbeitskräften, Soldaten und neuen Gebärmaschinen. Also Mädchen macht die Beine breit, der Strauss braucht CSU-Wähler". Fridolin meint dazu: "Sprachlich wäre viel los, Empörung bei Neo-Linken oder 'Lifestyle-Linken' ganz bestimmt. Das Volk würde sich amüsieren. Also solche Zeilen würde man heute nicht mehr schreiben." Dick ergänzt: "Wir waren damals schon nicht politisch korrekt. Wir sind es heute eigntlich immer noch".

Immernoch politisch unkorrekt und Kommunisten bis ins Mark