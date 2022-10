Sie plante die Lauterbach-Entführung Warum sich eine rechtsextreme "Terror-Oma" in meinem Wohnort niederließ

Die Reichsbürgerin Elisabeth R. plante eine Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach – und Anschläge auf das Stromnetz. Jetzt wurde sie von der Polizei verhaftet – in Flöha in Mittelsachsen, ausgerechnet der Wohnort der Großmutter unseres Reporters.

Wenn ich meine Oma besuche, sage ich meistens: Ich fahre in die Nähe von Chemnitz. Denn den Ort, in dem sie wohnt – Flöha – der juckt eh keinen. Doch jetzt das: Flöha ist plötzlich ganz groß in den Nachrichten: "Die Terror-Oma mit dem Kartoffelsack". So nennt die Bildzeitung zum Glück nicht meine Oma, sondern die 75-Jährige Elisabeth R., die Kopf einer Reichsbürgergruppe ist und in Flöha festgenommen wurde.

Auch die Tagesschau berichtet über Elisabeth R.: "Sie soll der ideologische Kopf einer terroristischen Vereinigung sein. Das Ziel der Gruppe: Bürgerkriegsähnliche Zustände auslösen und so die Bundesregierung zu stürzen. Zum Beispiel durch Angriffe auf die Stromversorgung, um einen bundesweiten Blackout zu verursachen – und: eine gewaltsame Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach!"

Wie aus einer älteren Dame eine Terror-Oma wurde

Das berühmte Flöhatal, hier im beschaulichen Herbstlaub Ein bundesweiter Blackout und eine Lauterbach-Entführung, geplant von einer über 70-jähringen in Flöha? Ist die "große Kreisstadt" mit ihren 10.000 Einwohnern unbemerkt zu einer Reichsbürgerzelle geworden?

"Also die Darstellung, dass sich Flöha zu einem Reichsbürgerzentrum entwickle, muss ich deutlich zurückweisen. Und halte derartige Reflexe gegenüber Flöha und seiner Einwohnerschaft als ungerechtfertigt, ja sogar rufschädigend." Das sagt mir Volker Holuscha, der Bürgermeister von Flöha von der Linkspartei. Elisabeth R. kam wohl vor ungefähr 20 Jahren aus Mainz nach Flöha, erzählt er – kaum jemand kannte sie, von den Nachbarn sei sie nur als schrullig wahrgenommen worden. Ihre kruden Thesen hat die ehemalige Theologie-Professorin im Internet verbreitet.

Der Bürgermeister beklagt einen Image-Schaden

1940 war Flöha eine aufstrebende Stadt "Ich war ebenso entsetzt, dass so eine zentrale Figur einer Terrorgruppe mit unserer Kleinstadt in Verbindung gebracht wurde. Auch in der Bevölkerung war die Aufregung groß, das wurde für unsere Kleinstadt als sehr untypisch empfunden", so der Bürgermeister.

Na dann – eine Terror-Oma unter den vielen anderen netten Omas in Flöha. Reichsbürger gibt’s ja viele in ganz Deutschland, hätte so etwas also überall passieren können? Ich spreche mit Benjamin Winkler von der Amadeu Antonio Stiftung: "An der Stelle hilft es uns denke ich eben nichts zu sagen: Ja, aber. Sondern wir müssen viel lauter und deutlicher sagen: Wir haben ein Problem und wir müssen dieses Problem gemeinsam angehen."

Die Reichsbürgerszene in Sachsen schläft nicht

Benjamin Winkler forscht schon lange zu Reichsbürgern und Neonazis in Sachsen – und glaubt, dass es kein Zufall ist, dass sich die Terror-Oma in Flöha niedergelassen hat. In der pro Kopf-Verteilung von Reichsbürgern liegt Sachsen auf Platz zwei aller Bundesländer. Einen Fall wie Elisabeth R. sollte man daher nicht als Bagatelle betrachten, so Winkler, "sondern das als Störung des Alltags zu betrachten und zu sagen: Wir können nicht zurück zur Tagesordnung, das muss uns kümmern, dass so eine Person lange, lange unter uns leben konnte. Und keiner hat wirklich etwas gesagt!"

Gutes Chemnitz, böses Chemnitz

Wütende Bürger auf einer Demo in Chemnitz im Oktober 2022 Zeit wird’s, dass es sich da etwas ändert. Auch, weil das mit den Neonazis in der Region schon lange bekannt ist. In Chemnitz, ein paar Kilometer weg von Flöha, weist Felix Kummer mit seiner Band Kraftclub seit Jahren auf das Rechte Problem in Sachsen hin. Auch im Zündfunk-Interview im Jahr 2019: "Da ist es halt vorgekommen, dass da Leute mit einem Golf vorgefahren sind, abgeklebtes Nummernschild und da alles klargemacht haben. Und wer es nicht geschafft hat zu rennen, den haben sie halt bekommen. Chemnitz hat eine vitale Klubszene, wahnsinnig aktive Subkultur, Konzerte, nur konnte es sein, dass man auf dem Nachhauseweg rennen musste. Dass es woanders anders ist, wussten wir ja gar nicht so."

Was dazu kommt: Elisabeth R. kam aus Westdeutschland nach Flöha, was bei Neonazis eine Art Trend zu sein scheint. Vom Westen in den Osten. Maximilian Keterer vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung in Dresden untersucht diese Bewegung: "Also wenn zum Beispiel eben eine günstige Immobilie verfügbar ist und die Kommune ihr Vorkaufsrecht nicht nutzen kann, dann kann es sehr schnell passieren, dass dort sich entsprechende Leute ansiedeln und das zu einem Stützpunkt ausbauen."

Blühende Landschaften und fruchtbare Terror-Böden?

Zuletzt war Flöha 2002 groß in den Nachrichten, als Angela Merkel Flutopfer besuchte Klar: Im Osten sind die Grundstücke billiger, die Lebensmittel kosten weniger, staatliche Institutionen haben häufig weggeschaut. "Und natürlich", so Keterer, "auch das Gefühl der Benachteiligung, was in der Bevölkerung tief oder relativ breit verankert ist, was durch den Rückbau der Infrastruktur oder bestimmter Infrastruktur verstärkt wird."

Viele Neonazis sehen darin eine Chance, gekränkte Ostdeutsche für den Umsturz zu gewinnen. Elisabeth R., warnt Benjamin Winkler von der Amadeu-Antonio-Stiftung, war bei weitem nicht der erste Fall: "Ich möchte an der Stelle auch nochmal an den NSU erinnern, der sich in Zwickau jahrelang verstecken konnte und später waren alle verwundert, wie das denn sein konnte. Wir müssen hier deutlicher sagen, dass wir ein Problem haben. Und dass wir damit dringend einen besseren Umgang finden müssen."