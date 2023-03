"Sick Of Myself" In dieser norwegischen Filmsatire kommt man mit Selbstverstümmelung zu mehr Followern

„Sick Of myself“ startet wie eine ganz gewöhnliche Großstadt-Rom-Com. Wir sehen das junge Paar Signe und Thomas. Sie jobbt in einem Café, er ist bildender Künstler mit großen Ambitionen. Und es scheint sich etwas zu tun in seiner Karriere. Vor Freunden offenbart Thomas eine bevorstehende Einzelausstellung in einem bedeutenden Museum Oslos. Aber Signe funkt immer wieder dazwischen. Ob es denn wirklich im Museum selbst ausgestellt wird, oder nicht doch in dem sehr viel kleineren Nebenraum? Dann braucht man auch nicht so viele Besucher, damit es voll aussieht!

Von der Rom-Com ist bald nichts mehr zu sehen

Wie die richtig große Liebe wirkt es nicht, was sich da zwischen Signe und Thomas abspielt. Und überhaupt kann man bei dieser Komödie die Bezeichnung „romantisch“ gleich mal knicken. Die beiden Protagonisten des Films haben vor allem eines gemeinsam, nämlich grenzenlose Eitelkeit. Sie sind eher Konkurrenten als Liebende. Und weil der Kunstbetrieb von Oslo der Schauplatz vieler Szenen ist, erinnert das manchmal an die Ruben-Östlund-Komödie „The Square“ aus dem Jahr 2017, die ja auch ein Jahrmarkt der Künstler- und Kuratoren-Eitelkeiten war.

Aufmerksamkeit zu wirklich jedem Preis

In „Sick Of Myself“ jedenfalls landet Hauptfigur Signe durch Zufall in den Fernseh-Nachrichten, als sie einem blutenden Unfallopfer erste Hilfe leistet. Und dieses Erlebnis bringt sie auf die Idee, sich selbst als Opfer zu inszenieren. Sie nimmt heimlich ein Medikament ein, das allmählich ihre Haut und ihr Gesicht verunstaltet und landet bald darauf im Krankenhaus, wo sie nun immerhin die volle Aufmerksamkeit ihres Partners genießt.

Im Krankenhaus fragt sie ihn dann, ob sich jemand nach ihr erkundigt hat. Denn genau darauf kommt es Signe an. So setzt sie ihr Zerstörungswerk am eigenen Körper fort, während die Ärzte rätseln, was die Ursache sein könnte.

Mit voller Breitseite auf Influencer*innen und Co.

Signe nutzt natürlich Social Media, um sich als „die Frau mit der geheimnisvollen Krankheit“ darzustellen, der das Schicksal scheinbar so übel mitgespielt hat. Sie kennt auch eine Journalistin, die für eine große Tageszeitung arbeitet und die eine große Human-Touch-Story über sie schreibt. Doch bald wird Signes Geschichte aus den obersten Online-Schlagzeilen verdrängt. Stattdessen bestimmt ein Familienmord aus Bergen die Schlagzeilen. Das gefällt Signe so gar nicht, warum muss sie so ein Idiot, der seine Familie erschießt, aus den Schlagzeilen drängen?