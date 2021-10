Goldene-Palme-Gewinner Der Film „Titane“ ist ein Horror- und Gewaltspektakel mit feministischem Unterton

In diesem Sommer ging die Goldene Palme von Cannes, der wichtigste Preis für Filmkunst schlechthin, erst zum zweiten Mal in der 76-jährigen Geschichte des Festivals an eine Frau. Im Jahr 1993 hatte die Neuseeländerin Jane Campion mit dem bewegenden Drama „Das Piano“ gewonnen – diesmal siegte die Französin Julia Ducournau mit ihrem Film „Titane“, der nun in den Kinos startet. Anders als „Das Piano“ ist „Titane“ allerdings kein Historiendrama, sondern ein Action- und Gewaltspektakel mit feministischem Unterton. Ein Film, der die Frage provoziert: Muss ich mir das geben?

„Titane“ weckt Erinnerungen an den Song „Hamburger Lady“ der britischen Industrial-Band Throbbing Gristle. In dem Song geht es um eine Frau, deren Oberkörper bei einem Feuer fast zu 100 Prozent verbrannte, sodass ihr Fleisch aussah wie ein gebratener Hamburger. Der amerikanische Künstler und Krankenpfleger Blaster Al Ackerman verfasste einen morbiden Text über diesen bemitleidenswerten Menschen. Throbbing-Gristle-Mastermind und trans Mensch Genesis E. Porridge liest ihn auf dem Throbbing-Gristle-Track vor.

Gruseliger als der gruseligste Song der Popmusik

„Hamburger Lady“ gilt als einer der gruseligsten Songs der Popmusik, aber er lässt sich aushalten, weil die Bilder fehlen, die den Text illustrieren. Anders ist das bei dem Cannes-Gewinner „Titane“. Auch hier geht es in erster Linie um einen weiblichen Körper und seine Transformationen. Es sind Veränderungen und Manipulationen, die wir auf der Kinoleinwand mitansehen können – oder müssen.

Als kleines Mädchen wird Alexia (Adèle Guigue) nach einem Verkehrsunfall eine Titan-Platte ins Gehirn eingesetzt. Die Hauptfigur Alexia ist am Anfang des Films ein kleines Mädchen, dem nach einem Verkehrsunfall eine Titanplatte ins Gehirn eingesetzt werden muss, damit sie überlebt. Die Ärztin warnt die Eltern. Sie sollen auf „alle neurologischen Anzeichen, was die Motorik, die Koordination und das Sprachvermögen betrifft“ achten. Besorgt fragen sie, ob die Platte im Gehirn ihrer Tochter herumrutschen wird.

„Nur durch starke Gewalteinwirkung“, beruhigt die Ärztin. Aber die Gewalteinwirkung kommt schon bald, wenn auch zunächst durch die nun erwachsene Hauptfigur Alexia (gespielt von Agathe Rouselle). Alexia, die nicht ohne Grund so ähnlich wie die KI „Alexa“ heißt, gibt sich in diesem immer surrealer wirkenden Film als gnadenlose Mörderin zu erkennen. Alexia ist eine Tötungsmaschine, die nicht nur übergriffige Verehrer auf bestialische Art tötet, sondern auch Menschen, mit denen sie eben noch Sex hatte oder welche, die einfach das Pech hatten, gerade in der Nähe zu sein.

Wie ein Tarantino-Film – ohne Humor

Alexias Morde sind dabei ähnlich inszeniert wie die in Tarantino-Filmen: brachial, körperbetont, einfallsreich. Allerdings fehlt „Titane“ der eigentlich dringend nötige Humor, der die Tarantino-Filme immer von jedem Exploitation-Verdacht freigesprochen hat. Alexia mordet eher wie der Psychopath in der Filmreihe „Saw“ oder der Typ mit der Kettensäge. Es ist völlig okay, „Titane“ einen Horrorfilm zu nennen.

Nicht umsonst heißt es bald im Film, der Polizeipräsident habe die Bevölkerung aufgerufen, Ruhe zu bewahren und die Polizeipräsenz vor Ort verstärkt. „Ob es sich um einen Serienmörder handelt, wurde bislang nicht bestätigt.“ „Titane“ ist aber kein krasser schwedischer Krimi oder dergleichen. Er ist eher mit den Werken David Cronenbergs („Crash“, 1996) vergleichbar oder denen des französischen Provokateurs Gaspar Noé. Die langweilige Polizei taucht hier gar nicht auf.

Alexia (Agathe Rouselle) macht aus einer Haarnadel eine Waffe. Der Film bleibt immer bei der Täterin, die mit ihrer langen Haarnadel nicht nur tötet, sondern auch versucht, damit eine Abtreibung an sich selbst vorzunehmen. Spätestens hier ist im Film der Punkt erreicht, wo sich viele lieber die Hände vors Gesicht halten als weiter zuzusehen.

Blut, Schweiß und Tränen und auch noch andere Körperflüssigleiten fließen ungefiltert und häufig von der Leinwand. Da Alexia Sex mit einem Auto hatte, fließt aus ihren Brüsten schließlich schwarzes Motoröl statt weißer Milch. Spätestens hier wird aus dem morbiden Horror Heavy Metal.

Man möchte nicht mehr nackt vor dem Spiegel stehen nach „Titane“

„Titane“ – ein Mindfuck erster Kajüte. Ja, ich weiß, es geht in „Titane“ auch um weibliches Self-Empowerment, um die Sehnsucht nach Liebe und Intensität, um Gender-Transformation, um die Kritik an männlicher Dominanz. Aber all das könnte man auch aussagen, ohne explizite Verstümmelungen, Geißelungen und bestialische Morde.

Der Film befeuert aber in erster Linie eben keine intellektuellen Diskurse oder bedient Meta-Ebenen. Vielmehr dreht er sich um das, was unterhalb des Kopfes passiert. Hier wird die Körperlichkeit auf die Spitze getrieben. Man möchte nicht mehr nackt vor dem Spiegel stehen nach „Titane“. Denn schon im Kino fängt man unwillkürlich an, über den eigenen Körper nachzudenken und über das, was ihm möglicherweise noch bevorsteht, wie er sich verändert.

Das ist die eigentliche Leistung des Films, die Ermahnung: Der Mensch lebt nicht vom Kopf allein. Im Gegenteil: Der Körper ist es, der über das Leben und schließlich den Tod bestimmt. Auch in dieser Hinsicht ist der Film ein Mindfuck erster Kajüte, und gerade deswegen: außergewöhnlich.