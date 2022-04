Saison 2022 Warum auch dieses Jahr viele Festivals vor dem Aus stehen

Zurück zur Normalität, heißt es aktuell für Raves und Festivals: keine Masken, keine Tests, Impfstatus egal. Die Clubs sind wieder offen und Gigs voll ausgelastet. Zwar ist das Virus noch da, aber die Beschränkungen fallen. Was könnte die Festivalsaison 2022 also noch durchkreuzen?

So einiges, meint Johanna Stark von LiveKomm, dem Verband der Musikspielstätten in Deutschland . Die größte Angst der Festival-Betreiber*innen: dass die Inzidenzen wieder steigen und die alten Corona-Regeln zurückkehren. Denn das wäre das Aus für die Sommer-Festivals – und enorm teuer. „Auf einem Festival Abstand und Maskenpflicht durchzusetzen, ist als veranstaltende Person einfach nicht möglich“, sagt Stark.

Das sieht auch Martin „Eule“ Eulenhaupt so, einer der Chefs des legendären Fusion-Festivals. Vergangenes Jahr fand die Fusion mit weniger Tickets, aber dafür einem PCR-Test-Zentrum auf dem Festival-Gelände statt. Dieses Jahr wird das so aber nicht gehen, sagt Eule. Corona-Tests bei einem fünftägigen Festival mit 70.000 Menschen hält er für unrealistisch – schon 2021 seien sie beim Testen an ihre Grenzen gekommen. Und damals kamen sie mit Publikum und Crew nur auf rund 12.000 Tests pro Tag.