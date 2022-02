Shoppen ohne Schmuddelgefühl Diese sechs Frauen wollen Münchens ersten feministischen Sexshop eröffnen

Ein Kollektiv aus sechs Frauen will Münchens ersten feministischen Sexshop eröffnen: „Consent Calling“, soll er heißen. Gerade hat das Crowdfunding für den Laden begonnen. Mitgründerin Sarah Schuster hat uns erzählt, wie der Sexshop aussehen wird, warum es ihn braucht und was es darin zu bestaunen gibt.

Zündfunk: Nimm uns mit auf eine kleine Reise, wir gehen durch die Tür von eurem Sexshop – was sehen wir?

Sarah Schuster: Auf jeden Fall helle Farben. Ich persönlich mag pastellige Töne wie helles Lila oder Türkis sehr gerne. Da müssten natürlich meine Kolleginnen noch sagen, wie sie das finden. Vielleicht auch indirekte Beleuchtung, Sessel und kleine Tische. Denn die Atmosphäre soll unaufgeregt, freundlich und offen sein, damit man reinkommt und sich einfach gleich wohlfühlt, ohne dieses Schmuddelgefühl, wie ich das von meinem ersten Sexshop-Besuch kenne. In herkömmlichen Sexshops sind ja oft die Scheiben nach außen hin abgedunkelt oder im Fenster stehen weibliche Schaufensterpuppen und am besten muss man noch in einen Keller runter. Das sind alles Dinge, die wir gerne anders machen würden.

Warum braucht es ein feministisches Sexshop-Kollektiv? Viele würden Feminismus nicht gerade mit einem Sexshop verbinden.

Feminismus und Sexualität sind eng miteinander verknüpft. Denn wie Menschen miteinander, oder auch allein, Sexualität leben, passiert nicht im luftleeren Raum: Unsere Sexualität ist immer auch geprägt von unserer Sozialisation, gesellschaftlichen Anforderungen und den nach wie vor vorherrschenden patriarchalen Machtverhältnissen. Ein feministischer Blick auf unsere Sexualität kann dabei helfen, das wahrzunehmen, das aufzubrechen und dadurch im besten Falle Sexualität freier von solchen Anforderungen, Zwängen und Machtverhältnissen zu leben. Und dieser feministische Blick kann auch dazu beitragen, all diese Themen sichtbar zu machen und nicht mehr als Tabu zu verhandeln.

Was ist euer Alleinstellungsmerkmal, was macht ihr anders im Vergleich zu anderen Sexshops?

Mitgründerin Sarah Schuster. Nehmen wir mal das Beispiel von einem klassischen Toy-Verkauf. Auf Toy-Verpackungen sind ja oft halbnackte Frauenkörper abgebildet, die dann auch alle sehr normschön sind. Wir wollen die Toys im Laden auslegen – und zwar genderneutral und ohne Körperdarstellungen. Und das Wichtigste: Wir wollen nicht nur einen Laden schaffen, in dem Menschen Produkte rund um Sexualität kaufen können. Es soll vor allem ein Raum sein, der eine Begegnungsstätte ist für Austausch, Reflexion und Bildung rund um Feminismus und Sexualität. Mit unserem Sexshop-Kollektiv wollen wir auch Bildungsveranstaltungen, Workshops, Vorträge und Austauschrunden machen.

Seit einigen Jahren entstehen auch in anderen Städten feministische Sexshops, zum Beispiel in Berlin oder in Leipzig. Woher kommt die Ursprungsidee?

Der erste wirkliche Sexshop war 1962 der von Beate Uhse, sie ist auf dem Gebiet eine Pionierin. In der zweiten Welle der Frauenbewegung dann, so in den 70er und 80er Jahren, war das Thema ebenfalls präsent. Da ging es auch viel um lesbische Sichtbarkeit und lesbisches Sexualität. Und die Sexshops, die in den vergangenen Jahren auch in Deutschland entstanden sind, gehen noch einmal eine Stufe weiter. Da geht es darum, queere Sexualitäten miteinzubeziehen, auch Produkte für trans Personen anzubieten – also intersektional zu denken und anzuerkennen: Es gibt nicht nur Heterosexualität und nicht nur Mann und Frau, sondern auch ganz viel dazwischen.

Wie divers ist euer sechsköpfiges Kollektiv?

Im Kollektiv fehlen bisher nicht-weiße Frauen und trans Frauen. Dessen sind wir uns bewusst und damit setzen wir uns kritisch auseinander. Und wir würden uns sehr freuen, wenn sich mehr Menschen anschließen und unterschiedliche Perspektiven einbringen!

Was ist euer Wunsch für die Zukunft?

Mein utopischer Wunsch wäre natürlich eine feministischere Gesellschaft, in der Menschen lustvoll, von Machtverhältnissen und gesellschaftlichen Anforderungen befreit, ihre Sexualität leben können. Das ist der große Wunsch, der obendrüber steht, und auch unser Ansporn, dieses Projekt auf die Beine zu stellen.

Mein realistischer Wunsch für die Zukunft ist, diesen Raum mit anderen Menschen zusammen zu eröffnen und einen Beitrag dazu zu leisten, dass Menschen konsensuelle Sexualität leben können. Oder mehr leben können. Oder überhaupt mal diese Begriffe und das, was dahintersteht, kennenlernen können.