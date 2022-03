Menschenrechtsaktivistin Kristina Lunz Das will feministische Außenpolitik anders machen

Kristina Lunz, ist Mitbegründerin des „Centre for Feminist Foreign Policy“. Seit Jahren forscht sie dort zu feministischer Außenpolitik und berät die Politik. Ihr Ansatz ist dabei aber nicht „Frauen an die Macht”. Die grundlegende Annahme ist: Wenn es in Gesellschaften Gleichberechtigung für alle gibt, dann kommt es zu weniger Konflikten. Aktuell führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir haben die Menschenrechtsaktivistin, Speakerin und Beraterin Kristina Lunz dazu befragt.

Zündfunk: Frau Lunz, was sind denn die Forderungen für eine feministische Außenpolitik?

Kristina Lunz (re.) mit Düzen Tekkal, Gründerin von HAWAR.-help Eine feministische Außenpolitik fordert, dass wir weggehen von diesem traditionellen Verständnis von Außen- und Sicherheitspolitik: Dem sogenannten Realismus. Interessanterweise hat dieses Verständnis sehr wenig mit Realität zu tun, weil es nicht viel mit der Realität der Mehrheitsgesellschaft zu tun hat. Dieser sogenannte Realismus geht davon aus, dass alle Staaten in Anarchie zueinander stehen, weil es keine supranationale Regierung gibt. Und in so einem Kontext ist es dann wichtig, relativ mächtiger zu sein als andere. Und diese Macht wird gleichgesetzt mit Aufrüstung, mit Dominanz und Unterdrückung, mit Zerstörungsgewalt und eben auch das Potenzial dazu.

Und weil wir als Gesellschaft eben so agieren und eine Art Kultur schaffen, in der wir immer wieder bestimmte Geschichten erzählen und aufrecht erhalten, wurden entsprechend auch Institutionen oder Paradigmen geschaffen. Also Ideen, dass nukleare Abschreckung oder die Drohung mit Nuklearwaffen zu Sicherheit führen wurde. In der Gesellschaft haben die Personen Macht, die es schaffen, die Geschichten zu erzählen. Und feministische Außenpolitik geht gegen diese patriarchalen Geschichten vor und sagt: Nein. Außenpolitik sollte nicht als Priorität den Fokus auf militärische Sicherheit und nationalstaatliche Sicherheit legen, sondern menschliche Sicherheit, also Menschenrechte und eine Stärkung des Völkerrechts. Feministische Außenpolitik ist Konfliktresolution mit Mediation, Diplomatie und Deeskalation. Denn Eskalation in einem bereits gewaltbereiten Zustand - und das ist patriarchalisches Tun oft - führt immer zu mehr Gewalt.

Sie schreiben auch in Ihrem Buch " Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch", dass ein Ende des Waffenhandels sowie Abrüstung urfeministische Anliegen sind. Nun glauben aber gerade jetzt viele in der deutschen Politik, dass Mediation gar keinen Sinn mehr hat oder gar nicht mehr möglich ist. Auch angesichts der verstärkten Finanzierung der Bundeswehr, die jetzt die Bundesregierung beschlossen hat, sieht man, dass die militärische Abschreckung offenbar unabdingbar ist. Was ist denn ihre feministische Antwort darauf? Gibt es gerade überhaupt alternative Handlungsmöglichkeiten?

Zum einen möchte ich ganz stark diesem Narrativ widersprechen, dass militärische Abschreckung die einzige Möglichkeit ist. Gegenüber Putins Russland stehen ja globale Mächte wie zum Beispiel die USA, die durchaus militärische Stärke haben. Deren militärische Abschreckung hat also im ersten Schritt schon mal überhaupt nicht gewirkt. Jetzt also zu sagen, dass militärische Abschreckung das einzige ist, was wirkt, das ist dann keine ehrliche Aussage.

Und desweiteren ist es so: Wenn wir in einer ganz konkreten Notlage sind und Menschen ganz konkret mit massiver Gewalt bedroht sind. Und wenn diese Gewalt auch das Resultat bestimmter Traditionen von internationaler Politik ist, dann kann es zur akuten Selbstwehr aktuell angebracht sein, militärisch zu unterstützen. Gleichzeitig muss aber gesagt werden: Diese verstärkte langfristige Militarisierung und Aufrüstung würde wieder nur zu einer Aufrüstungsspirale beitragen und im Resultat zu mehr Konflikten und Krisen führen. Das ist eben auch eine Wahrheit und das vermisse ich auch innerhalb des aktuellen Diskurses zur deutschen Militarisierung und Aufrüstung seit vergangenem Sonntag.

Und was ist die Alternative?

Seit Jahrhunderten wurden entlang des Narrativs, dass ich vorhin aufzeigte, bestimmte Institutionen und eine bestimmte Art Außenpolitik entwickelt. Ressourcenverteilungen wurden so betätigt, dass vor allem auf militärische Stärke statt menschlicher Sicherheit Wert gelegt wurde. Jetzt geht es aber darum, langfristig ein neues System aufzubauen. Wir reden hier über sehr langfristige Ziele. Ein neues System, dass es nicht mehr zu so einer Eskalation kommen lässt. Ein System, das langfristig abrüstet, langfristig deeskaliert und langfristig Diplomatie betreibt. Was aber jetzt gerade passiert in diesem irrsinnigen Diskurs, ist Folgendes: Am Wochenende habe ich mit meiner Kollegin Beatrice Finn gesprochen, Friedensnobelpreisträgerin und Direktorin der International Campaign To Abolish Nuclear Weapons. Und Organisationen wie ihrer oder auch meiner wird jetzt gesagt: "Schaut doch mal. Man sieht doch, dass eure Arbeit überhaupt nichts bringt. Jetzt sind wir an diesem Punkt."

Aber das wäre genau so, wie wenn eine Person einer anderen Personen über Jahre immer wieder sagt: "Hör auf zu rauchen, es führt zu Lungenkrebs." Und die Person hört nicht, bekommt irgendwann Lungenkrebs und erwidert dann: "Ja, guck mal. Jetzt hast du auch keine Lösung für mich". Manche Organisationen arbeiten seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten an konkreten Vorschlägen, um diese Gewalt aus dem internationalen System rauszubringen. Beispielsweise durch einen Atomwaffenverbotsvertrag, durch Abrüstungsinitiativen, durch einen internationalen Waffenhandel mit feministischen Provisionen und eine Stärkung des internationalen Völkerrechts. Es gibt so viele Forderungen und Initiativen, die in die richtige Richtung gehen. Darin müssen wir investieren.

Ich verstehe ihren Frust, angesichts der jetzigen Lage gewinnt man ja aber trotzdem den Eindruck: Putin braucht man mit Feminismus nicht kommen.

Ja, natürlich. Weil Putin und sein Agieren das Resultat einer Politik sind, die nie auf Völkerrecht oder Menschenrecht fokussiert war. Feminist:innen und Menschenrechtsaktivist:innen sagen seit Jahren, spätestens seit der Annexion der Krim: "Leute, das ist ein massiver Völkerrechts-Brecher und Menschenrechtsverletzer. Jemand, der LGBTQIA+-Gemeinschaft verunglimpft, jemand der häusliche Gewalt wieder entkriminalisiert, und und und. Das ist eine höchstproblematische gewaltbereite Person." Es hätten schon längst ganz andere Schritte gemacht werden müssen, um das, was jetzt passiert eben präventiv zu verhindern. Man kann doch nicht sagen "Also jetzt brauchst du nicht mehr mit Feminismus kommen", wenn wir seit Jahrzehnten ein toxisches System aufbauen. Aber nein, ein akutes Pflaster ist Feminismus tatsächlich nicht.

Auf Solidaritätsdemos, auch hier in München, versuchen Demonstrant:innen und Aktivist:innen sich unter anderem mit Nationalstolz und Narrativen von Kriegshelden gegenseitig Mut zu machen. Klar, die eigenen Väter, Söhne, Schwestern, also ganz normale Menschen greifen gerade zu den Waffen. Man kann sich das gar gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. Aber: Wie beurteilten sie diese nationalen Narrative in so einer Kriegssituation aus feministischer Sicht?

Ja, das ist höchst problematisch. Das haben wir heute erst im Team besprochen. In der Geschichte steht die Euphorie für Militarisierung oder Krieg immer im direkten Zusammenhang mit Nationalismus und den Konsequenzen von Nationalismus, wie Rassismus, Ausgrenzung oder Antifeminismus. Diese Verbindung kennen wir auch. Deswegen sind Feminist:innen ja so stark alarmiert, aufgrund einer unkritischen oder wenig komplexen Glorifizierung von Militarisierung.

Aber verständlich ist es ja doch. Und jetzt mal bezogen auf die Männer oder auch Frauen, die sich gerade eher verstecken und nicht kämpfen wollen: Wie nehmen Sie das wahr?

In akuten Notsituationen, wenn zum Beispiel Menschen in Kiew um ihr Leben fürchten, also in Extremsituationen, da kann ich total verstehen, dass Waffen jetzt geliefert werden. Diese Situationen sind ja die Konsequenz eines toxischen, gewaltbereiten Systems, das seit langer Zeit aufgebaut wurde. Und diese Menschen können doch nicht einfach der Aggression von Putins Russland ausgesetzt werden.

Aber gleichzeitig ist das Konzept der Ambiguität in diesem Zusammenhang wichtig. Und so eine Kommunikation würde ich mir auch vonseiten der Bundesregierung und des Auswärtigen Amtes wünschen. Es muss geholfen, aber gleichzeitig auch genauso gesagt werden: "Wir liefern jetzt die Waffen und wir werden Ukrainer:innen jetzt konkret in der Notwehr unterstützen. Aber gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass eine zunehmende Militarisierung der Gesellschaft immer zu mehr Gewalt, zu einem Ansteigen von Nationalismus und dadurch zur Diskriminierung und dem Ausschluss vieler Bevölkerungsschichten führt.

Wo sehen Sie denn gerade die Ideen der feministischen Außenpolitik schon verwirklicht? Kann man das auf ein Beispiel runterbrechen?

Ja, wir haben weltweit sieben Staaten, die offiziell eine feministische Außenpolitik fahren. Wir haben Organisationen wie unsere, das Center For Feminist Foreign Policy und viele Partnerorganisationen, die mit einer feministischen Analyse, einer feministischen Kritikfähigkeit an Außen und Sicherheitspolitik rangehen.

Und was tun die dann genau? Was machen die anders?

Die fokussieren ihre Forderungen auf menschliche Sicherheit und Menschenrechte. Wir schreiben beispielsweise Publikationen und produzieren Wissen zu den internationalen Angriffen aufs Frauen- und LGBTQIA+-Rechtssystem. Wir werden unter anderem durch das Auswärtige Amt finanziert und arbeiten daran, diese Menschenrechte zu verteidigen. Wir stellen Forderungen auf, wie zum Beispiel vor der Bundestagswahl: Dass Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag als Beobachter beitreten soll. Und wir arbeiten auch zur Klimagerechtigkeit, denn Klimagerechtigkeit und Klima-Außenpolitik sind ein wichtiger Bestandteil von feministischer Außenpolitik.

Und jetzt auch im Fall Russland und Ukraine sehen wir, dass ein früherer und konsequenter Einsatz für erneuerbare Energien die beste Friedens-Politik gewesen wäre. Denn auch Deutschland füllt weiterhin täglich Putins Kriegskassen durch die Abhängigkeit von russischem Gas und Kohle. Eine feministische Außenpolitik versteht die großen Systeme, die Zusammenhänge und denkt einen Schritt weiter.

Aber warum feministisch und nicht pazifistisch? Das scheint mir gerade fast deckungsgleich zu sein. Was ist der feministische Ansatz?

Feministische Außenpolitik basiert auf einer anderen Analyse. Sie geht eben gegen patriarchale Strukturen vor. Das hat der Pazifismus nicht als Ausgangspunkt seiner Analyse. Deshalb hatten wir auch in pazifistischen Bewegungen immer wieder ausschließende Strukturen gegenüber Frauen und anderen politischen Minderheiten. Durch die Analyse des Patriarchats und wie das Patriarchat in die Militarisierung, in den Extremismus und in ein toxisches sowie gewaltbereites internationales System hineinwirkt, leiten sich in der feministischen Außenpolitik ganz andere Forderungen ab.