Meinung False Balancing: Darf man Impfskeptiker noch in Talkshows einladen?

Talkshows und der Streit um False Balancing

Was ist Wahrheit?

Aber ganz so einfach ist es nicht. Wahrheit ist nur selten objektiv feststellbar. Oft liegt sie auch im Auge des Betrachters. Denn nicht immer ist die Frage so einfach wie die nach dem Regen. Auch Ungeimpfte – und das sind immerhin 25 Prozent der Bevölkerung, die sich eigentlich impfen lassen könnten – finden zum Beispiel, dass beim Thema Corona zu einseitig berichtet wird. Es ist der gleiche False-Balancing-Vorwurf nur andersrum. Denn Ungeimpfte finden auch, dass ihre Sichtweise zu kurz kommt und Medien ständig nur Maßnahmen-Befürworter zu Wort kommen lassen. Das zeigt auch eine kürzlich veröffentlichte Studie zur Medienberichterstattung in der Corona-Krise . Darin heißt es: Wie Menschen die Berichterstattung beurteilen, „ist untrennbar mit der Frage verbunden, welche Rolle man Nachrichtenmedien in dieser Pandemie zuschreibt.“ Die einen wollen, dass Medien sinnvolle Maßnahmen zur Virus-Bekämpfung rechtfertigen. Die anderen glauben nicht, dass Medien das leisten sollten, sondern wollen, dass alle Meinungen abgebildet werden, damit sich Zuschauerinnen ein umfassendes Bild machen können. Und beide fühlen sich nicht ausreichend repräsentiert.

Wo sind die Grenzen der Toleranz?

Natürlich gibt es trotzdem Grenzen. Medien sollten Neo-Nazis oder Rassistinnen, Flat-Earthler, QAnon-Anhänger und Pandemie-Leugner auf keinen Fall als gleichberechtigte Partner in Gesprächsrunden einladen. Das hat nichts mehr mit Meinungsfreiheit oder Pluralismus zu tun. Und auch beim Thema Corona will ich nicht ständig wieder Stimmen hören, die dem widersprechen, was schon längst bekannt ist. Ich will keine Frau in einer Talkshow sehen, die behauptet, dass sie sich nicht impfen lässt, weil sie noch einen Kinderwunsch hat. Schon lange gibt es Studien, die das widerlegen – und viele Geimpfte sind bereits schwanger geworden. Da können wir auch gleich behaupten, dass Helene Fischer die letzte echte deutsche Punkerin ist.