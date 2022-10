failoftheweek Elon Musk will Twitter in eine Super-App verhandeln - so könnte der reichste Mann der Welt noch mächtiger werden

Von Tony Stark zu Ernst-Stavro Blofeld

44 Milliarden Dollar will Musk für Twitter hinblättern oder besser gesagt: Er muss, denn aus dem ursprünglichen Deal kommt er nicht so einfach heraus. Aber jetzt, wo er die Firma an der Backe hat, will er Großes mit ihr anstellen. Am Mittwoch twitterte Musk: "Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app."