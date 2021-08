failoftheweek Der Sexismus-Skandal um Blizzard zeigt einmal mehr, wie rückständig die Games-Branche ist

Verstörender Youtube-Clip

Der Staat Florida verklagt klagt Blizzard Entertainment

Wo ist das Realitäts-Add-On "Gleichberechtigung"?

Der Fall Blizzard-Activision ist auch deswegen so schockierend, weil jeder weiß, dass Bro-Culture gerade in IT-Berufen weniger die Ausnahme ist, als vielmehr die Regel. Und zwar immer noch. Es ist eine Kultur, die dafür sorgt, das Mädchen und Frauen aus den gutbezahlten Jobs herausgedrängt werden. Eine Kultur, in der sich im Übrigen auch viele Männer unwohl fühlen. In vielen Computerspielen sehen die weiblichen Charaktere heute zwar nicht mehr aus, wie aus dem Unterwäsche-Katalog. Aber auf das Realitäts-Add-On "Gleichberechtigung", in dem Frauen in der IT auf genauso viel Respekt treffen wie ihre männlichen Kollegen, warten wir schon viel zu lange.