failoftheweek Netflix steckt in der Krise, weil es fast nur noch Quatsch macht

Netflix steckt in der Krise. Der Aktienkurs ist seit Jahresbeginn um zwei Drittel eingebrochen und das erste Mal seit zehn Jahren hat der Streaming-Dienst einen Rückgang seiner Abonnenten-Zahl verzeichnen müssen. Diese Woche dann die nächste Hiobsbotschaft: Laut einer Umfrage des Technologieunternehmens Whip Media, sind die Kunden mit Netflix immer unzufriedener, während die Leute beispielsweise Apple Plus immer besser finden.

Nutzer kritisieren das Preis-Leistungsverhältnis von Netflix

Immer mehr Anbieter auf dem Streaming-Markt Besonders gefährlich für den Streaming-Anbieter: Eine Mehrheit von 55 Prozent der Netflix-Abonnenten finden, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr stimmt. Kurz gesagt: Netflix verliert Abonnenten und die, die noch ein Abo haben, finden es zu teuer. Paramount, Disney Plus, Apple Plus, Amazon Prime Video dazu ein Haufen kleiner Streaming-Dienste, die keine Sau kennt: Die Konkurrenz auf dem Streaming-Markt wird immer brutaler und das, obwohl die meisten Leute mit einem oder zwei Streaming-Diensten ausreichend versorgt sind. Dazu rücken mit Amazon und Apple Netflix zwei Unternehmen auf die Pelle, die richtig tiefe Taschen haben. So, und was macht Netflix in dieser Situation?

Quatsch macht Netflix in dieser Situation. Das Unternehmen hat bekannte Quatsch-Marken mit eingebauter Fan-Basis adaptiert, wie etwa "Shadow and Bone", "Sweet Tooth", "Locke & Key" und dem, okay, sehr guten Zeichentrick-Quatsch League of Legends Arkane und dem, jaja, schon auch recht guten Fantasy-Quatsch "The Witcher". Davon abgesehen wurden Standard-Konzepte wie der 0815 Teenager-Superhelden-Quatsch "Ragnarok" auf die Plattform gelassen und das nicht minder quatschige "Warrior Nun". Und logischerweise gibt es mittlerweile Dutzende von verquatschten Koch-und-Back-Competition-Shows.

Die Quatschideen von Netflix hören nicht auf

Dazu versucht Netflix sich als Spieleplattform zu positionieren, was angesichts der Konkurrenz eine absolute Quatschidee ist. Die allergrößte Quatschidee ist es aber, das Netflix, um die Kriegskasse aufzubessern, nun Werbung zulassen will. Dabei war ja gerade der Witz an Netflix, dass Werbung außen vor blieb. Bei Netflix war der Kunde Kunde – und nicht das Produkt. Auch deswegen konnten wir in den letzten Jahren einen nie dagewesenen Boom an mutigen Serien erleben, mit geradezu verschwenderischen Produktionsbudgets, bei denen aber trotzdem keine Rücksicht auf Werbekunden genommen werden musste. Netflix bricht außerdem mit einer weiteren Tradition: Wer binge-watchen möchte, muss sich mittlerweile gedulden. Warum, das hat diese Woche eine Befragung des Marktforschungsinstituts Antenna klar gemacht. Demnach haben zuletzt etwa 23 Prozent neuer Netflix-Kunden in den USA das Abonnement bereits nach einem Monat gekündigt.

Die Leute schließen also ein Abo ab, ziehen sich die neue Staffel ihrer Lieblingsserie rein und sind dann wieder weg. Und so hat Netflix nun angefangen, manche Staffel aufzusplitten, die neuen Staffeln von "Sabrina" oder "Stranger Things" etwa werden in zwei Teilen auf die Plattform gekippt.

Netflix steckt im strategischen Dilemma