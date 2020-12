failoftheweek Die Verschwörungstheorie #Freebritney wird zum QAnon des kleinen Mannes

Ja, was soll man zu „Leave Britney alone“ überhaupt noch sagen? Zu diesem Giganten der Netzkultur. Zu diesem audiovisuellen Leckerbissen aus dem Jahr 2007, der aus einer Zeit stammt, als man es noch aus Versehen zum Youtube-Star bringen konnte. Was soll man noch sagen zu diesem Titanen im Olymp des Internets, zu dessen Ehren längst vergessene Götter hymnische Lieder im Pantheon der Meme-Kultur anstimmen. Was also soll man zu „Leave Britney Alone“ noch sagen? Nun, vielleicht das hier: Ey, liebes Internet, kannst du mal bitte auf den Youtube-Menschen hören und Britney einfach mal in Ruhe lassen, verdammte Axt?

Britney soll manipuliert worden sein

Denn um Brittney hat sich längst ein Verschwörungskult gebildet, der heranreift zu einer Art QAnon des kleinen Mannes. Die These: Die Sängerin, die diese Woche 39 Jahre alt geworden ist, wird gegen ihren Willen irgendwo festgehalten und manipuliert. Manche glauben sogar, der Popstar sei nicht mehr am Leben. Da hilft es auch nicht, dass sie selbst vor kurzem ein Instagram-Video aufgenommen hat. Britneys Botschaft: Britney geht es gut.

Ob es Britney Spears wirklich gut geht, das wissen wir nicht. Seit einem psychischen Zusammenbruch im Jahr 2007 hat ihr Vater die Vormundschaft über sie, ein Status, der normalerweise nur für Schwerbehinderte oder alte Menschen vorgesehen ist. Britney Spears kämpft vor Gericht um ihre Autonomie, aber erst im November wurde ein entsprechender Antrag von ihr abgewiesen. Viele Fans machen sich Sorgen, seit 2009 trendet immer mal wieder der Hashtag #freebritney, es gibt Petition und Demonstrationen.

Das große Schwurbeln um Britney

In letzter Zeit mischt sich unter die berechtigte Sorge aber auch immer mehr Geschwurbel. Egal, was Brittney tut oder postet, für irgendwen ist es immer ein untrügliches Zeichen, dass Britney gefangen halten wird. So, wie QAnon-Anhänger bei teuren Möbeln mit komischen Namen sofort davon ausgehen, dass die angebotenen Schränke als Transportmedium für einen Kinderhändlerring benutzt werden, so sind sich die Britney-Schwurbler sicher, dass im Wimpernkranz der Sängerin eindeutig die Worte "Call" und "911" zu erkennen sind. Wenn Britney ein Foto postet, auf dem irgendwo ein Fenster zu sehen ist, dass ist das ein klares „Holt mich hier raus!“. Und wenn Britney gefragt wird, ob es ihr gut geht und Britney im nächsten Posting ihren Britney-Tanz tanzt, dann meinen manche in ihren Bewegungen eindeutig ein „No“ entdecken zu können.

Theorie hält sich hartnäckig

Und auch jetzt, als Britney einen Tag vor ihrem Geburtstag ein Geburtstags-Posting veröffentlichte, da war man sich sicher: Jetzt haben die Britney-Entführer auch noch vergessen, wann genau sie Geburtstag hat! Und dann war da natürlich noch die Sache mit dem gelben Oberteil. In irgendeinem der drölftausend Kommentare unter irgendeinem Video wurde Britney darum gebeten, sie möge im nächsten Video doch etwas gelbes tragen, wenn sie Hilfe braucht und dann, bingo, trug Britney im nächsten Video doch tatsächlich ein gelbes Top. Das gibt’s doch nicht, hieß es gleich. Doch, das gibt‘s schon. Denn wenn Britney Hilfe bräuchte, könnte sie das auch einfach mit ihrem Mund sagen, anstatt mit Baumwolle. Dumm auch, dass sie in ihrem nächsten Video dann ein schwarzes Kleid trug, obwohl die Kommentatoren doch gefordert hatten, sie solle zum Hilfe rufen diesmal doch bitte ein blaues Kleid verwenden.

Leave Britney alone!

Ja, die Postings von Britney Spears sind manchmal etwas kryptisch und ja, vielleicht war es doch etwas unglücklich von ihr letztens unter einem ihrer Bilder die Frage aufzuwerfen, ob sie nicht vielleicht ein Vampir sei. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass im Netz des Jahres 2020 aus Spaß schnell ernst werden kann und aus Sorge Wut und auch Hass. Das aller größte Problem aber ist, dass die Frau, die mit „Toxic“ den verdammt nochmal besten Popsong aller Zeiten performt hat, Lametta verdient hat und keine Alufolie. Happy Birthday, Du kleiner Vampir! Und an alle anderen: Leave Britney alone!