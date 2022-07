failoftheweek Drucker sind die Kohlekraftwerke der Digitalisierung

Eigentlich wollte ich diese Kolumne ausdrucken. Ich wollte drei Blätter in den Händen halten, schön Din-A4 in Arial mit Schriftgröße 12 und einem lesefreundlichen 1,5-Zeilenabstand. Ich wollte ein bisschen mit dem Papier herumrascheln, ein paar Eselsohren hineinmachen und mit dem Kuli auf dem Skript herumschmieren und so die gefühlt 2736 Tippfehler korrigieren, die mir üblicherweise erst bei der Aufnahme des Beitrags auffallen.

Rage against the Machine

Ich drücke also auf "drucken", der Drucker beginnt Geräusche zu machen, er ächzt, er röhrt, er knattert, er bebt, nur drucken tut er nicht. Papierstau, mal wieder. Ich öffne diverse Klappen, fiesle Zellstoff aus dem Gerät, behebe den Papierstau. Eine Klappe ist nicht zu, behauptet der Drucker. Ich schließe die Klappe, der Drucker sagt, ich habe sie nicht geschlossen, ich schließe sie nochmal, der Drucker sagt, ich habe sie nicht geschlossen. Ich schalte alles aus, starte den Drucker neu, der Drucker druckt nicht, ich versinke in Hass auf die Welt und lese irgendwann meinen Text vom Tablet ab.

So geht das, seitdem ich denken und drucken kann. Eigentlich sind Drucker Meisterwerke der Ingenieurskunst. Sie bestehen aus Miniaturvakuumpumpen, Präzisionsrollen, Miniatur-Heizgeräten und Papierdickemessern und wären beeindruckende Geräte, wenn sie denn mal funktionieren würden. Da sie das aber in den seltensten Fällen tun, sind Drucker zur Geißel des Bürolebens geworden, schlimmer noch als beispielsweise Kopierer, für die man wenigsten keine bekloppten Treiber installieren muss. Das Faxgerät wiederum ist auch sehr schlimm, aber immerhin taugt es als Symbol für die lahmende Digitalisierung in Deutschland.

Digitalisierung my Ass

Drucker wiederum sind die Kohlekraftwerke der Digitalisierung. Eigentlich wollte man sie schon ewig abschaffen, aber sie sind immer noch da. Das Heilsversprechen des papierlosen Büros ist genauso klanglos verhallt wie das einer emissionsfreien Energiepolitik, und nun stehen die klobigen Teile überall in der Landschaft herum und versperren uns die Aussicht. Trotzdem klammern sich die Boomer daran, weil sie sich keine Welt ohne Kohle oder eben ohne Druckerzeugnisse vorstellen können. Jede Textdatei in der Cloud wird so bitter bekämpft, wie ein Windrad im Hinterhof.

Das wurde auch diese Woche wieder deutlich. Ein neues Nachweisgesetz sieht vor, dass Arbeitsverträge nach wie vor auf totem Holz ausgedruckt und mit Tinte unterschrieben werden müssen, eine digitale Signatur reicht nicht. Arbeitgebern, die dagegen verstoßen, droht eine Geldbuße von bis zu 2000 Euro. Von einem regelrechten "Papierfetisch" spricht deswegen der Verband der Informations- und Telekommunikationsbranche Bitkom, und vermutlich hat noch nie ein Lobbyverband in irgendeiner Sache so recht gehabt wie hier.