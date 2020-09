failoftheweek Gut, dass Streamer doch keine Umweltsäue sind

Immer wieder wurde der jungen Generation vorgeworfen mit ihrem Streaming-Konsum den Planeten zu Grund zu richten. Aber das stimmt nicht, kommentiert Christian Schiffer im #fail of the week. Er sagt: Ab auf die Couch und weiterglotzen!

Gerald Grosz war mal Politiker der rechtspopulistischen Partei "Bündnis Zukunft Österreich", aber seit einiger Zeit macht er vor allem Youtube. Und dort versuchte er Mitte Januar, gleich seinen gesamten Populisten-Unterarm in die Wunde der Fridays for Future Bewegung zu legen. Er sagt nämlich: Die Fridays for Future-Kids, das sind die wahren Umweltsäue: "Auch eure sozialen Kontakte beschränken sich aufs Internet. Facebook, Twitter und Facebook sind die neuen Lebenswelten, und wenn euch da noch ein wenig Zeit bleibt, dann wird gestreamt. Netflix, Amazon, Google: Schrott für Unterhaltungs-Arme. Wie funktioniert das? Exakt, mit Strom. Und woher kommt der Strom? Aus der Steckdose, gell?"

Energie ist nicht gleich Energie

Ja, gell? Internet oder Inlandsflug, Smartphone oder Smog, Keyboard oder Kreuzfahrt das ist eigentlich doch eigentlich egal, meint der Herr auf YouTube. Und nicht nur er: Andauernd wurde der jungen Generation vorgeworfen mit ihrem Streaming dem Planeten mehr zu schaden, als es eine Armada von SUVs jemals könnte. Das war sowieso nie so ganz richtig, denn Energie ist nicht gleich Energie. Es macht schon einen Unterschied, ob man per Diesel ein Fahrzeug antreibt oder per Ökostrom ein iPhone. Aber sogar wenn der gesamte Strom fürs Streaming aus uranbetriebenen Fracking-Buden aus Neu-Delhi stammen würde, sogar dann könnte man noch mit einem halbwegs guten Gewissen Serien bringen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Selbstversuch: Wie kann ich im Alltag klimafreundlich leben? 1 Woche im Test || PULS Reportage

Zwei Gramm CO2 Emissionen

Diese Woche hat das Umweltbundesamt eine Studie veröffentlich und in der steht: Videostreaming, das ist eigentlich recht klimaverträglich. Dirk Messer ist Präsident des Umweltbundesamtes: " Wir haben zum einen das Rechenzentrum untersucht und festgestellt: Da fällt pro Stunde Videostreaming gar nicht so viel an CO2-Emissionen an, das sind etwa anderthalb Gramm CO2-Emissionen pro Stunde Videostreaming. Dann muss das von dem Rechenzentrum zu mir nach Hause noch transportiert werden. Da habe ich eben den Unterschied, ob ich es über Glasfaserkabel übertrage. Das ist sehr effizient. Da kommt noch einmal ein halbes Gramm CO2 Emissionen drauf. Also ich komme mit zwei Gramm CO2 Emissionen vom Rechenzentrum bis zu mir ans Haus.

Mit Glasfaserkabeln ist der ökologische Fußabdruck klein

Zwei Gramm CO2 für eine Stunde Videostreaming, das ist also Alles. Zum Vergleich: Wer mit dem Auto einen Kilometer zur Videothek fährt, um eine DVD auszuleihen, der ist schon mit etwa 160 Gramm CO2 dabei. Allerdings ist der ökologische Fußabdruck vor allem dann klein, wenn die Daten per Glasfaser übertragen werden, womit wir dann auch schon den drölfsten Grund hätten, Deutschland endlich mal mit schnellem Internet zu versorgen. Besonders viel Energie verbraucht das Streaming übrigens in der Bahn, weil da die Daten über das ineffiziente 3G-Netzwerk transportiert werden. Aber okay, immerhin nutzt man dann ja die Bahn zur Fortbewegung, also Schwamm drüber und weiterbringen.

Natürlich verbraucht das Internet Strom

Bits und Bytes sind immer noch einfacher zu transportieren als Kohlenstoffverbindungen. Aber natürlich verbraucht das Internet Strom. Und natürlich muss man diesen Energie-Verbrauch im Auge behalten. 2013 waren digitale Dienste noch für 2,5 Prozent der globalen Treibhausgase verantwortlich. 2018 waren es schon 3,7 Prozent, im Corona-Jahr 2020 wird noch einiges dazu gekommen sein. Es ist wichtig, dass die Politik dafür sorgt, dass Rechenzentren mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Auch Software sollte möglichst ressourcenschonend arbeiten. Vor einigen Monaten wurde deswegen der „Blaue Engel“ ins Leben gerufen, der umweltfreundliche Software auszeichnet. Wer noch weiter gehen möchte, der verzichtet in Zukunft auch einfach auf das Streamen von Videos, in denen Rechtspopulisten mit depperten Argumenten auf Fridays for Future schimpfen. Da freut sich die Umwelt gleich doppelt.