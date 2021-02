Was war das für ein Bitchfight: Auf der einen Seite die australische Regierung, die, bezirzt von Rupert Murdoch, eine Linksteuer einführen möchte. Auf der anderen Seite Facebook, ein Konzern also, der in etwa so sympathisch ist, wie ein betrunkener Ork. Murdoch gegen Zuckerberg, da kann es eigentlich nur Gewinner geben, möchte man meinen. Aber es kam anders.

Internetfirmen sollen dazu gezwungen werden, Geld an die Verlage zu zahlen, sobald sie auf deren Medienangebote verlinken, so will es die Regierung. "Facebook bereichert sich auf unsere Kosten!", klagen nämlich die Verlage und das, obwohl genau diese Verlage oft selbst freiwillig ihre Artikel auf Facebook posten, um Nutzer auf ihre Seiten zu locken und Geld zu verdienen. Facebook wiederum reagierte und meinte: "Okay, wir finden zwar, dass wir uns nicht auf Eure Kosten bereichern, sondern Euch sogar helfen, indem ihr umsonst unsere Infrastruktur benutzen könnt, um Geld zu verdienen, aber sei‘s drum: Dann verbannen wir eben Eure Inhalte aus unserem Angebot." Und kam es dann auch: Facebook sperrte alle australischen Verlagsinhalte.

Der betrunkene Social Media-Ork gegen die australischen Gesetztesmacher

Eigentlich eine klare Sache, denn Facebook mag unsympathisch sein. Aber Rupert Murdoch ist auch kein Unschuldslamm und hier ist der Tech-Konzern ausnahmsweise mal im Recht. Das Problem allerdings ist: Facebook ist nicht nur so angenehm wie ein betrunkener Ork, sondern auch in etwa so feinfühlig. Die Social Media-Plattform sperrte nicht nur die Links, die zu australischen Medien führten, sondern versehentlich auch die Seiten von NGOs, Seiten, die vor Buschfeuer warnen, Seiten von Anlaufstellen für Opfer von häuslicher Gewalt, Seiten von Gesundheitsbehörden und für kurze Zeit da sperrte Facebook sogar versehentlich die eigene Seite.

Bei Facebook und der australischen Regierung dreht sich alles ums Geld. Und plötzlich stand nicht die australische Regierung am Pranger, die sich ein unsinniges und vom Sauron der Medienbranche herbeilobbyiertes Gesetz ausgedacht hatte, sondern wieder einmal Facebook. Es folgte ein gewaltiger Aufschrei und besonders laut schrien vor allem natürlich die Medien, die am meisten von einer Linksteuer profitieren würden. Am Ende wurde der Druck so groß, dass Facebook die Nachrichten wieder frei gab und sich mit der Regierung einigte. Wie genau der Deal aussieht, das weiß man nicht. Klar ist aber, dass Australien das Gesetz in einer etwas abgeschwächten Form verabschiedet hat und Facebook im Gegenzug dazu gezwungen wird, nun mit den Medienkonzernen einen Deal auszuhandeln, damit das Gesetz nicht angewendet wird. Letztlich läuft es wohl darauf hinaus, dass Facebook Schutzgeld bezahlt und erst einmal Ruhe hat. Genauso hat das auch schon Google gemacht.

Am Ende profitiert das blau-weiße Soziale Netzwerk

Nur sind aber natürlich nicht alle Unternehmen in der Lage ein solches Schutzgeld aufzubringen. Eine Linksteuer betrifft heute Facebook, morgen das Startup von nebenan und irgendwann das ganze Internet. Neben vielen anderen hatte deswegen der Erfinder des World Wide Web Tim Berners-Lee vor dem Gesetz gewarnt, hier würde ein Präzedenzfall geschaffen, so die Netz-Koryphäe. „Australien führt einen Stellvertreterkrieg für die Welt“, sagte wiederum der australische Schatzkanzler Josh Frydenberg. Und das muss man als martialische Drohung verstehen, denn es ist ja so: Der Hyperlink ist nicht nur ein Stückchen Code, er ist die Grundlage des Internets. Das Netz ist eben ein Netz und wenn Links kostenpflichtig sind, dann ist es irgendwann kein Netz mehr.