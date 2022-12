failoftheyear Twitter zu kaufen war die dümmste Idee in der Geschichte des Spätkapitalismus

Es hätte so einfach sein können. Elon Musk hätte als lebender Beweis in die Geschichte eingehen können, dass Milliardäre doch irgendwie cool sein können, also zumindest ein bisschen. Vor dem Jahr 2022 galt Musk als exzentrisch, manchmal ein wenig arschlöchrig, aber doch irgendwie als genial und bisweilen sogar als ein bisschen witzig. Er war der Typ, der Raketen baute, Elektro-Autos cool machte, mit Grimes erst über KI diskutierte und dann mit ihr Kinder zeugte, bei Saturday Nighlife auftrat, die Ukraine mit Satelliten-Internet versorgte und uns allen erklärte, warum wir sehr wahrscheinlich in einer ausgefeilten Computersimulation leben.

Von allen Möglichkeiten wählte er die dümmste

Musk hätte einfach so weitermachen können. Oder: er hätte auch einfach nichts machen und stattdessen tagein tagaus in seinem Tesla Cyberpunk 2077 spielen können. Stattdessen entschied sich Musk dieses Jahr Twitter zu kaufen, was als eine der dümmsten Ideen in die Geschichte des Spät-Kapitalismus‘ eingehen dürfte. Und so bekommt Elon Musk nun hiermit den goldenen Fail am Bande verliehen, als erster Mensch in den zwölf Jahren, in denen es diese Kolumne nun schon gibt.