failoftheweek Warum es völlig okay ist, dass Schüler ihre Hausaufgaben von einer KI erledigen lassen

Jaja, schon gut. Zu den ungeschriebenen Gesetzen der Berichterstattung über die KI-Wundermaschine ChatGPT gehört, dass in jedem Beitrag oder Artikel mindestens einmal ChatGPT selbst zu ChatGPT befragt werden muss. Das machen wir heute nicht, denn dass dieser Chatbot eine Menge kann, das dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. ChatGPT schreibt Gedichte und Programmcodes , kreiert Rezepte, die nie ein Mensch zuvor ausprobiert hat, spricht mehrere Sprachen fließend und vermutlich könnte das Programm sogar 1860 München in die Champions League führen, wenn es doch nur einen Trainerschein hätte.

Wenn ChatGPT deine Hausaufgaben macht

Längst hat sich auch unter Schülerinnen und Schülern herumgesprochen, dass ChatGPT ein super Tool ist, wenn man sich lieber TikTok-Challenges, KPop-Videos oder Genshin Impact widmen will, anstatt seine Zeit mit Hausaufgaben zu verplempern. ChatGPT schreibt auf Knopfdruck Erörterungen, faktorisiert Terme oder übersetzt mal schnell den Boomer-Text aus dem Lighthouse-Englischbuch ins Deutsche. Und deswegen macht sich unter Lehrern langsam etwas Unruhe breit. Hat dem kleinen Franz bei seinem Einser-Aufsatz über Effi Briest vielleicht die Maschine unter die Arme gegriffen? Und seit wann kann Lisa so virtuos mit binomischen Formeln hantieren? In New York hat man deswegen kürzlich zu drastischen Maßnahmen gegriffen: Dort blockieren öffentliche Schulen nun nämlich den Zugang zur Internetseite von ChatGPT.