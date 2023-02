failoftheweek Wie Fake-Audios das Netz fluten – und dabei täuschend echt wirken

Der rechte Fernsehmoderator Tucker Carlson interviewt Amy Rose. „Toller Haarschnitt, Tucker“, flötet sie gleich zu Beginn. Für alle schlechtinformierten Nintendo-Kinder da draußen: Amy Rose ist die Freundin von Sonic the Hedgehog, dem kleinen blauen Igel vom Videospielhersteller Sega. Und mit Amy plaudert der umstrittene Trump-Fan Carlson über Computerspiel-Igel-Tratsch – oder so hört es sich zumindest an.