failoftheweek Wer elektronische Tanzfesseln fordert, hat die Pandemie nicht verstanden

Stuttgart will in einem Modellprojekt mit schlüsselanhängergroßen Trackern überwachen, ob sich Clubbesucher zu nahe kommen. Wer auf eine elektronische Tanzfessel setzt, hat Corona nicht verstanden – kommentiert Christian Schiffer.

3:25 Uhr. Der Bass wummert, die Körper schwitzen, es riecht nach Gin und auch ein bisschen nach Tonic. Sabine ist endlich wieder in einem Club, sie hat die Augen geschlossen, tanzt ausgelassen. Hier mal das rechte Bein vorschnellen lassen, da mal ein bisschen mit der Hüfte herumwippen, dann mal irgendwas mit den Armen machen, das nicht allzu sehr nach Körperklaus aussieht.

Doch dann passiert es: Um exakt 3:28 Uhr erlaubt sich die 26-jährige Junior-Sales-Managerin eine klitzekleine Unachtsamkeit und bewegt sich um etwa 27 cm nach vorne. Damit unterschreitet sie den Mindestabstand zu dem schräg vor ihr erratisch herumfuchtelnden und Wolken in die Luft malenden MDMA-Mathias – und zwar um genau 13 cm. In diesem Moment beginnt der Sensor in ihrer Hosentasche wild zu blinken und zu vibrieren.

Sabine erschrickt und korrigiert schnell ihre Position auf der Tanzfläche um einen halben Meter nach rechts. „Puh, nochmal gutgegangen!“, denkt sich Sabine und ist beruhigt, als die dumme Tanzfessel endlich Ruhe gibt.

Stabile Dystopie-Vibes

Ja, die Corona-Pandemie hat schon einige bescheuerte Ideen hervorgebracht, etwa das Saufen via Skype oder Video-Yoga mit Mandy. Aber das, was sich die Stadt Stuttgart ausgedacht hat, ist schon besonders bescheuert. Im Rahmen eines Modellprojektes sollen am Eingang eines Clubs schlüsselanhängergroße Sender verteilt werden. Diese tracken, wo man sich gerade im Club befindet. Aber natürlich nicht, um genau Buch darüber zu führen, wer sich verdächtig lange auf dem Klo aufgehalten oder sich achtmal hintereinander Vodka Soda an der Bar geholt hat, nicht doch: Es soll darum gehen, dass die Corona-Abstandsregeln eingehalten werden und darum, dass Menschen, die sich zu nahe gekommen sind, im Falle einer Infektion zügig gewarnt werden können.

Mal abgesehen von den stabilen Dystopie-Vibes, die diese Idee aussendet, zeigt sich bei der elektronischen Tanzfessel erneut die große Tragik der Corona-Politik: Man hat immer noch nicht kapiert, dass sich Corona mit Hilfe von Aerosolen verbreitet, mittels kleinster Tröpfchen, die in der Luft schweben.

Kurz vor der zweiten Welle hat beispielsweise die Stadt München das Trinken im Freien verboten, obwohl die Wahrscheinlichkeit, sich im Freien Corona zu holen, sehr viel geringer ist, als in einer stickigen Boazn. Und bis heute empören sich auf Twitter regelmäßig Leute über junge Menschen, die so ziemlich das Sicherste tun, was man während der Corona-Pandemie tun kann: nämlich draußen im Park abhängen und sich drei Augustiner auf die Leber tackern.

Das Problem sind Aerosole – nicht Sabines Ausdruckstanz

Corona wird also durch Aereosole übertragen, für Clubs und Pubs heißt das: Es ist gar nicht entscheidend, ob sich Sabines Ausdruckstanz mit MDMA-Mathias kreuzt. Es ist vielmehr so: Wenn Sabine Corona hat, dann steckt sie sehr wahrscheinlich nicht nur MDMA-Mathias an, sondern auch Speed-Johannes, obwohl der 50 Meter von Sabine entfernt seit drei Stunde apathisch die Wand anglotzt. Genau wie Prosecco-Petra, die sich mit ihren Mädels einen lustigen Abend im VIP-Bereich gönnt. Die Stuttgarter Idee ist also nicht nur unter Privatsphäre-Gesichtspunkten bedenklich, sie ignoriert einfach mal die zentrale Corona-Erkenntnisse der Wissenschaft.

Für die halbe Million, die das Stuttgarter Experiment kosten soll, hätte man bestimmt den ein oder anderen Club mit einer feinen Belüftungsanlage ausstatten können. Und man könnte auch mal in der Frage „Rave im Freien“ etwas wagen. Stattdessen neu im Bullshit-Bingo: die elektronische Tanzfessel.