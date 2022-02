failoftheweek Mark Zuckerberg droht, Facebook & Co. in Europa abzuschalten - so what?

Meta droht damit, die EU zu verlassen! Der Konzern hinter Facebook, Instagram und WhatsApp hat einfach keine Lust mehr auf verschnarchte Datenschutz-Maximalisten, die so unempfänglich sind für den Spirit des Silicon Valleys. So, oder so ähnlich lauteten die Meldungen, nachdem Meta in seinem Jahresbericht die Investoren über zukünftige Risiken für Umsatz und Gewinn aufgeklärt hatte. Ein Negativszenario, zumindest aus Sicht von Meta, ist demnach, dass der Datentransfer zwischen der EU und den USA nicht mehr gewährleistet werden könnte. Wiederholt wurden entsprechende rechtliche Regelungen vom Europäischen Gerichtshof gekippt, weil US-Behörden unter bestimmten Umständen Zugriff auf personenbezogene Daten von EU-Bürgern erlangen könnten. Meta sagt also: Wenn die Daten nicht mehr ungehindert fließen können, dann könnte es sein, dass wir unsere Dienste in Europa nicht mehr weiterbetreiben könnten. Und dazu wiederum sagte der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire auf einem Presstermin: So what?