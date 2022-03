failoftheweek Wie der Krieg gegen die Ukraine auf TikTok stattfindet

„My typical day in a bomb shelter“, so heißt das Video der TikTokerin Valerisssh. Zu stampfender Musik zeigt die junge Ukrainerin, wie sie sich im Bunker die Haare föhnt, im Bunker der Mama beim Kochen zusieht und den Bunker gelegentlich mal verlässt, um sich ihre zerstörte Heimatstadt Tschernihiw anzuschauen. Das TikTok-Video fängt den Horror des Krieges schnodderig-lakonisch ein und entwickelt trotzdem, oder gerade deswegen, eine ziemliche Wucht. Über 30 Millionen Mal wurde „My typical day in a bomb shelter“ bislang angeklickt.

Screenshot aus dem Video „My typical day in a bomb shelter“ von TikTokerin Valerisssh. Auch andere TikToks von Valerisssh haben Millionen Views. Mal zeigt uns die Hobbyfotografin leere Supermarktregale, dann wieder das zerstörte Nachbarshaus, den Bombenkrater auf der Hauptstraße oder das verwüstete Kinderkrankenhaus, das sie früher mit ihrer Mutter besucht hat. So vermittelt Valerisssh einen Eindruck davon, was Putins Krieg bei den Menschen in der Ukraine anrichtet und schreibt dazu: „Putin, please stop it!“ – Putin, bitte hör auf damit!

TikTok, das Kurzvideo-Portal also, das so lange belächelt wurde als seichtes Digital-Biotop für tanzende Teenies, ist nun zu einer der wichtigsten Online-Plattformen im Krieg gegen die Ukraine geworden. Über 22 Milliarden Mal wurden seit Kriegsbeginn Videos mit dem Hashtag #Ukraine angesehen.

Darunter sind Analysen zur gegenwärtigen Lage. Oder auch dieses eine Video eines Ukrainers, der aus Russland geflohen ist, weil er, wie er schreibt, keine Lust hatte, auf seine Verwandten zu schießen, und der jetzt irgendwo in der französischen Pampa gestrandet ist. Auch vor dem Krieg war TikTok nicht unpolitisch. Im Jahr 2019 machte eine junge Influencerin mithilfe eines Schminkvideos auf die Lage der Uiguren aufmerksam, auch bei den Black-Lives-Matter-Protesten spielte TikTok eine Rolle. Oder wenn es darum ging, Themen der LGBTQ-Community zu pushen. Aber die Welle an Kriegscontent auf TikTok hat eine ganz neue Dimension.

Es ist der erste TikTok-Krieg

Das US-amerikanische Magazin The New Yorker schreibt deswegen, der Ukraine-Krieg sei der erste TikTok-Krieg – so wie der Zweite Weltkrieg der erste Radio-Krieg war, Vietnam der erste TV-Krieg oder der arabische Frühling die erste Facebook-Revolte. TikTok ist aber auch selbst ein Schlachtfeld, nämlich eines im Informationskrieg. Beide Seiten ringen auf der chinesischen Plattform um Deutungshoheit: Auch russische Propaganda findet hier ihren Platz.

Man kann nicht mit Sicherheit sagen, wer den Informationskrieg auf TikTok gewinnen wird, aber vermutlich lehnt man sich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man behauptet: Für die russische Seite sieht es nicht gut aus. Mittlerweile ist TikTok für Nutzer in Russland nicht mehr erreichbar. Auf TikTok zeigt sich ein ähnliches Bild wie auf den Boomer-Plattformen Twitter und Facebook: Die ukrainische Seite bespielt die sozialen Medien sehr geschickt.

Der Twitter-Account von Selenskyj scheint erfolgreicher als russischer Content. „Ich brauche Munition und keine Mitfahrgelegenheit“, meinte beispielsweise der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Solche kernigen Sprüche sind natürlich wie gemacht für das Zeitalter der sozialen Medien, sie werden geliked und geshared, da kann eine ganze Armee von Putin-Trollen dagegen anlügen, wie sie will. Ob Putin den Krieg mit Panzern und Raketen gewinnen kann, ist noch unklar.