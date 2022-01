failoftheweek Das Gif ist tot

Barack Obama Anfang Mai 2016. Es ist der letzte Auftritt des scheidenden US-Präsidenten beim White House Correspondents’ Dinner, einer Benefiz-Veranstaltung der Washingtoner Hauptstadtpresse. Obama fühlt sich sichtlich wohl, er lacht, er mach Witze über Donald Trump und Ted Cruz und dann, ganz am Ende, da kommt sie, die eine Szene, die sich in das Internet einbrennen wird: Obama führt zwei Finger an seine Lippen, blickt in die Menge und lässt triumphal das Mikro fallen: "Obama out", der ultimative "Mic Drop".

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. 'Obama out': president gets in final laughs with US media

Ein Gif geht um die Welt

Obamas Mic Drop wird in den nächsten Monaten Teil einer globalen Ausdrucksform. Wer sich im Facebook-Messenger verabschiedet, der verabschiedet sich mit einem Obama-Out-Gif. Wer auf Twitter einen langen Thread beendet, der tut das mit einem Obama-Out-Gif. Und wer auf Reddit einen langen elaborierten Post schreibt, der klatscht am Ende ein Obama-Out-Gif drunter. Obama Out wird zum meistverwendeten Gif des Jahres 2016 und zu einem Klassiker der Kommunikation im Netz. Doch nun gut fünf Jahre später gibt es ein Problem: Etwas mit "Obama Out" zu kommentieren gilt als zunehmend uncool, ja generell irgendwas mit einem Gif zu kommentieren gilt zunehmend als uncool.

Sind Gifs noch witzig?

Das ist ja auch kein Wunder, denn das Gif hat sich seither nicht mehr weiterentwickelt. Mems sehen heute ganz anders aus als vor fünf Jahren, aber Obama lässt das Mikro immer noch genau so fallen wie 2016 auf dem White House Correspondents’ Dinner. Und nicht nur an Obama haben wir uns satt gesehen: Michael Jackson, der sich genüsslich Popcorn in die Futterluke stopft, Leonardo de Caprio, der uns mit seinem Champagnerglas zuprostet und dieses eine langsam die Mundwinkel nach oben ziehende Zeichentrick-Faultier, alle das wirkt so alt wie einfallslos und wird uns trotzdem in den Messengern immer noch ganz weit oben vorgeschlagen, wenn wir nach einer bestimmten Emotion suchen. Das gilt auch für den peinlich-berührten Lacher von Daphne Bridgerton aus der Netflix-Serie Bridgerton:

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Bridgerton Daphne and the prince first meet/Daphne snorts 1x3 #bridgerton #daphnebridgerton

Es steht nicht gut um das Gif

Das Gif hat sich totgelaufen. Klar, es wird noch oft benutzt, aber es ist halt Boomer-Kommunikation, selbst meine Mama weiß, wie man Olaf den Schneemann auf WhatsApp verschickt. Die meisten Internettrends entstehen aber in der jüngeren Generation. Die angesagtesten Apps bei jungen Leuten sind Snapchat und vor allem TikTok und beide kommen fast ganz ohne Gifs aus.