failoftheweek China schränkt den Computerspielkonsum für Jugendliche ein – doch die tricksen die Regierung aus

Im September traten in China strikte Regeln für den Computerspielkonsum von Jugendlichen in Kraft. Doch die Teenager tricksen die Regierung aus. Ein Problem für die Kommunistische Partei, kommentiert Christian Schiffer.

Venti, so heißt der Barde aus dem populären chinesischen Anime-Online-Spiel Genshin Impact. Venti klimpert uns aus seinen kugeligen Manga-Äuglein an, seine Haare sind zu zwei Zöpfen zusammengebunden, in denen ein Blümchen steckt. Sein Outfit: Ein Rüschen-Kleid, in dem er grazil durch die bunte Szenerie tänzelt. Venti ist ein klassischer Bishōnen, ein androgyner männlicher Charakter, wie man sie häufig in der Anime- und Mangakultur findet. Doch obwohl Bishōnen in Asien zum popkulturellen Mainstream gehören, ist Venti der chinesischen Regierung ein Dorn im Auge. Denn die will, Zitat, "unmännliche" Inhalte im Fernsehen und in Computerspielen verbieten - und ja: Venti ist unmännlich as hell. Ein "Sissy Man" – würde die chinesische Regierung abfällig sagen.

Aber nicht nur Figuren wie Venti oder androgyne Popstars wie WAY V, geraten ins Visier der chinesischen Behörden. Spiele wie Genshin Impact dürfen nur noch insgesamt drei Stunden in der Woche gespielt werden und das auch nur am Freitag, Samstag und am Sonntag. Der Grund für das chinesische Durchgreifen: Angst vor Computerspielesucht, die vor allem in Arbeiterfamilien grassieren soll.

Der Höhepunkt einer schwelenden Debatte

Die Welt des chinesischen Computerspiels Genshin Impact. Michael Graf ist Mitglied der Chefredaktion der Computerspielzeitschrift Gamestar. Im Interview sagt er, die aktuellen Maßnahmen sind nur Höhepunkt einer schon lange schwelenden Debatte: "Diese Sorgen gibt es in China schon seit zwanzig Jahren. Das war auch der Grund, dass im Jahr 2000 ausländische Konsolen verboten wurden in China, also die Playstation und die Nintendo-Konsolen. Das durfte dort nicht mehr legal verkauft werden. Danach hat sich dann dort dieses Phänomen der Internet-Cafés entwickelt, in denen viel gespielt wurde und auch online gespielt wurde. Auch da wurde versucht zu regulieren. Die durften dann nicht mehr in der Nähe von Schulen eröffnen oder vor Wohnblocks, damit die Kinder dort nicht hin können."

Das Vorgehen der chinesischen Regierung gegen Spiele, gegen Influencer, aber auch gegen die Netzkultur als Ganzes hat eine neue Qualität – und könnte globale Auswirkungen haben. Denn China ist ein riesiger Markt. Alleine 750 Millionen Menschen spielen dort Computer- und Videospiele. Gut möglich, dass Spiele aus China in Zukunft eher auf ein erwachsenes Publikum abzielen. Gut möglich ist aber auch, dass westliche Firmen den Figuren in ihren Spielen und Serien bald mehr Brust - und dafür weniger Haupthaar spendieren, um von den chinesischen Behörden durchgewunken zu werden.

Chinesische Jugend trickst Regierung aus

Zugleich aber bleibt die Frage, ob das Spieleverbot für Jugendliche so einfach durchgesetzt werden kann. Beispiel Südkorea: Dort gab es seit 2011 das sogenannte "Cinderella-Gesetz", das es Kindern unter 16 Jahren verbot, in der Zeit zwischen 0:00 Uhr und 6:00 Uhr Online-Videospiele zu spielen. Gerade erst wurde es wieder abgeschafft. Ein Grund: Kaum jemand hat sich darangehalten. Vor einem ähnlichen Problem scheinen nun Chinas Kommunisten zu stehen: Diese Woche hat das chinesische Kulturministerium ein Communiqué veröffentlicht, in dem von "Online-Gaming-Schlupflöcher" die Rede ist, gegen die man ganz dringend vorgehen müsse.