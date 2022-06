failoftheweek Bye, bye Boomer Browser!

„Mit Microsoft Software geht’s spielend durchs Internet“ heißt es in der deutschen Werbung für den Internet Explorer aus dem Jahr 1995. Zu beschwingter Gutelaune-Gitarrenmusik zeigt uns der Clip für was der Internet Explorer gut sein soll - und damit das ganze Netz an sich: Hier kann man sich van-Gogh-Bilder anschauen, sich über britische Geschichte informieren und über die Planeten in unserem Sonnensystem. Toll! Dass der Werbefilm 27 Jahre alt ist, wird dadurch deutlich, dass Microsoft damit wirbt, dass man in diesem Internet ganz viel über Aliens und Kornkreise finden kann. Auf Pro 7 läuft damals eben noch Akte X und Verschwörungstheorien gelten als exzentrisches aber doch irgendwie harmloses Hobby.