failoftheweek Wie BMW uns künftig für Sachen zahlen lassen will, die wir schon gekauft haben

Rückblickend betrachtet ist der 27.9.2006 ein geradezu historisches Datum. An diesem Tag bringt die Spielefirma Bethesda für ihr Fantasy-Spiel „The Elder Scrolls: Oblivion“ das sogenannte „Horse Armour Pack“ heraus. Für schlappe 2,50 Dollar dürfen sich die Spieler*innen für ihr Pferd zwei Rüstungen herunterladen, eine aus Stahl und eine im Elfenstyle, sodass der eigene Gaul goldglänzend in der virtuellen Sonne schimmert. „Downloadable Content“, kurz DLC, wird das Ganze genannt und die Spieler*innen hassen es: Wie kann es sein, dass man bei einem 60-Euro-Spiel nochmal extra für eine Pferderüstung zahlen muss? Das ist ja so, als würde man sich ein Hemd kaufen und dann für die Knöpfe extra blechen müssen! Und vor allem: Warum zum Henker kann ich die Pferderüstung nicht auch meinem virtuellen Einhorn überstülpen?

Eine dumme Idee - die sich durchsetzt

Klar, dass andere Branchen dieses einträgliche Modell kopieren wollen. Wie das geht, hat Tesla vorgemacht: Sie wollen während des Autofahrens chillen? Kein Problem, für nur 12.000 Dollar schalten wir Ihnen den Auto-Piloten frei! Sie ärgern sich darüber, dass Sie an jeder Ampel von irgendwelchen Ford Fiestas abgehängt werden? Nun, für 2.000 Euro bekommen Sie von uns ein Software-Update, sodass Ihr Auto in 3,9 Sekunden von null auf 100 beschleunigt, anstatt nur in lächerlichen 4.4 Sekunden! Sie wollen mehr Batteriereichweite? Geben Sie uns 3.000 Dollar und Ihr Wagen muss seltener an die Steckdose!