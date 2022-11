failoftheweek Amazons Alexa ist am Ende - endlich!

Etwa fünf Jahre ist her, da trollten die Macher der Serie Southpark ihr Fernsehpublikum. Amazons Alexa war da gerade erst ein paar Monate auf dem Markt, stand aber als Hightech-Säule schon in diversen Wohnzimmern herum. Genau wie bei Southpark-Ekel Eric Cartman, der seiner Zeichentrick-Alexa zum Teil sehr obszöne Anweisungen gab – die allerdings auch die echten Echos der Zuschauenden vor den Bildschirmen in Gang setzen.

Die Folge: Die Alexas in den Wohnzimmern setzen verschiedene Produkte auf die Einkaufsliste, stellten die Wecker auf absurd frühe Zeiten und riefen laut "suck my big balls". Ja, so war das damals: Alexa war neu, Alexa war aufregend, plötzlich konnte man mit einem Computer sprechen, fast so wie David Hasselhoff mit Kitt oder Dave Bowman mit HAL in „2001: Odyssee im Weltraum“.

Computer sollten körperlos werden

Mit Alexa wollte der damalige Amazon-Chef Jeff Bezos Star-Trek-Flair in die Wohnzimmer bringen. Voice, also Computersteuerung per Stimme, sollte das große neue Ding werden, eine neue Plattform und eine völlig neue Art, mit Maschinen umzugehen. Es war die Rede von "Ubiquitous Computing", Computer sollten allgegenwärtig und irgendwie körperlos werden. Neben Alexa laberten auch Apples Siri, Microsofts Cortana oder Googles Home Assistant die Nutzenden voll, und es gab kaum eine Tech-Konferenz, die an dem Megatrend Sprachassistenten vorbeikam. Doch jetzt, fünf Jahre später, macht sich Ernüchterung breit, zumindest finanziell, denn Alexa entwickelt sich für Amazon zum Milliarden-Grab, berichtet der Business Insider.

Zehn Milliarden Dollar Verlust soll die Alexa-Sparte alleine im Jahr 2022 anhäufen, deswegen werden nun viele Mitarbeitende der Alexa-Sparte entlassen. Alexa ist gescheitert, vielleicht nicht so sehr als Technologie, aber zumindest als Produkt.

Alexa hat kaum Probleme gelöst

Der Grund für das Desaster leuchtet ein: Kein Mensch hat Alexa genutzt, um damit einzukaufen. Und warum auch? Tipp, tipp, tapp: Shoppen geht am Handy einfach viel schneller, als wenn man einen Computer in ein Gespräch darüber verwickelt, welchen Duschkopf man sich in den Warenkorb legen soll. Und so wurde Alexa benutzt, um hier und da mal das Wetter anzusagen, das Licht an- und wieder auszuschalten oder einen Song abzuspielen. Ansonsten wurde das Ding allzu oft zum Staubfänger. Alexa hat kaum Probleme gelöst, sondern eher neue geschaffen, wie etwa, dass sie vor allem immer dann loslabert, wenn man es eigentlich am wenigsten braucht.