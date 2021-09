Es gibt einen neuen Facebook-Skandal. Okay, zugegeben: Der Satz „Es gibt einen neuen Facebook-Skandal“ hat in etwa denselben Nachrichtenwert wie „Der FC Bayern hat die deutsche Fußballmeisterschaft gewonnen“ oder „Armin Laschet ist in ein Fettnäpfchen getreten“. Die Textgattung „Facebook-Skandal“ ist seit Jahren eine feste Konstante in der Berichterstattung über das Internet und hat diverse eigenständige Subgenres hervorgebracht, wie etwa den „Facebook-Datenskandal“, den „Facebook Fake News“-Skandal oder auch den „Facebook missbraucht seine Monopolstellung“-Skandal. Der Wikipedia-Eintrag „Criticism of Facebook“ in der englischen Wikipedia umfasst stolze 485 Fußnoten, sechsmal so viele als beim Artikel zum Thema Quantenphysik. Doch diesmal ist etwas anders. Denn das Wall Street Journal hat einen ganzen Blumenstrauß von Skandalen ans Tageslicht befördert.