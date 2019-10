failoftheweek All you can sauf - weshalb die Netflixisierung des Kneipenwesens eine miese Idee ist

Eine Bar in St. Louis bietet Alkohol zum Festpreis an. Eine Stunde saufen kostet 10 Dollar. Christian Schiffer jedoch warnt vor der Netflixisierung des Kneipenwesens. Ein Kommentar.

Eigentlich ist die Bar, die gerade in den US-amerikanischen Talkshows für Raunen sorgt, eine ganz normale Bar. Das Lokal heißt „Open Concept“ und liegt in einem hippen Viertel von St. Louis. Aber es gibt einen Unterschied: Wo man sonst jedes Bier und jeden Schnaps bezahlt, bezahlt man hier nicht jeden Drink einzeln, sondern einfach stundenweise die Zeit, die man in der Bar verbringt, die Drinks sind so lange inklusive. „All you can Sauf“ quasi, eine Art Pauschalreise des kleinen Mannes. Wie das Ganze genau funktioniert, erklärt der Inhaber im Lokalradio von St. Louis.

"Es ist ganz einfach: Wenn Du zu uns in die Bar kommst, sagst Du uns Deinen Namen und Deine Handynummer. Dann schicken wir Dir eine SMS, dass die Zeit jetzt läuft. Und jedes mal, wenn Du an die Bar gehst, um Dir einen Drink zu holen, sagt Dir die Bedienung, wie viel Zeit noch übrig ist. Und nach ein oder zwei Stunden bekommst Du eine SMS, die Dir mitteilt, dass die Zeit jetzt um ist." Kneipeninhaber, St. Louis

Eine Stunde saufen kostet zehn Dollar, für diesen Preis darf man sich durch die Karte trinken, bis die Leber ächzt - Bier, Wein, Otto-Normal-Trinker-Cocktails. Man kann aber auch upgraden: Wer 20 Dollar zahlt erhält zusätzlich zeitlich begrenzten Zugriff auf Champagner-Cocktails und allerlei Premium-Gesöff. „Wir verkaufen keine Drinks, wir verkaufen Zeit“, so steht es auf der Website und ja, das klingt wirklich sehr deep, ein bisschen wie nach wie dem Dalai Bla Bla des Kneipenwesens. Nur, jetzt mal ehrlich: Wer will denn schon Zeit kaufen, wenn er stattdessen auch Alkohol kaufen kann? Oder genauer: Die Kneipe verkauft ja eben nicht nur Zeit. Sie verkauft Zeit mit Alkohol. Und das ist ein gewaltiger Unterschied.

Kneipe wie Netflix? Keine gute Idee

Mit der All-you-can-Sauf-Kneipe in St. Louis könnte nun also auch das Feierabend-Bier der unaufhaltsam voranschreitenden Netflixisierung zum Opfer fallen. Hier wie dort zahlt man einen festen Preis und darf dann für einen bestimmten Zeitraum so viel konsumieren, wie man möchte.

Auch in anderen Bereichen sind Festpreis-Modelle auf dem Vormarsch: Der Fahrdienst Uber testet für 25 Dollar im Monat unbegrenzte Essenslieferungen, längst gibt es Flatrates für Musik, Software, Spiele und Bücher. Auch die Industrie entdeckt das Thema für sich: Heidelberger Druck etwa bietet Druckkapazitäten zum monatlichen Festpreis an. Es gibt Experten, die davon ausgehen, dass wir in wenigen Jahren alles nur noch im Abo beziehen werden: Mobilität, Einkaufen oder Gesundheitsdienstleistungen.

Befürworter von Festpreis-Modellen führen gerne an, dass man so seine Kosten besser im Griff hat. Bezogen auf die Welt von Wein, Bier und Schnaps dürfte das nur bedingt gelten. Das Gute beim Bezahlen unter Alkoholeinfluss ist ja auch, dass man immer wieder dazu verleitet wird zu checken, ob man noch 1 und 1 zusammenzählen kann oder ob es nicht doch besser wäre, auf das fünfte Bier zu verzichten. Und so dürfte das neue Bar-Konzept aus St. Louis vor allem eines mit sich bringen: ein Abo auf Kopfschmerzen am nächsten Morgen.