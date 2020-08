Klima-Kunstaktion in München Extinction Rebellion-Aktivist blockiert Straßenverkehr mit Bengalos – das steckt dahinter

Thomas Nier hat große Pläne. Er will heute vom Münchner Friedensengel bis zum Odeonsplatz laufen. Zwei Kilometer weit. Auf der Prinzregentenstraße will er in dieser Zeit Verkehr lahmlegen. Dabei helfen soll ein klappriges Konstrukt, irgendwo zwischen Schubkarre und Segelflieger.

Kunstaktion von Extinction Rebellion

So sieht der Bollerwagen aus

Der Klima-Aktivist hat eine Boombox auf einen Bollerwagen geklebt. Außerdem hat er links und rechts zwei große Metallarme befestigt, die sein Konstrukt bis zu fünf Meter breit werden lassen. An den Enden stecken Fahnen der Gruppe Extinction Rebellion. Normalerweise dauert der Fußweg vom Friedensengel zum Odeonsplatz eine halbe Stunde. Mit diesem klapprigen Konstrukt glaubt Thomas, wird es länger dauern.

Ob er aufgeregt ist? „Nö, auf keinen Fall“, sagt Thomas Nier. „Ich trage diese Aktionsidee schon seit über einem Jahr mit mir rum und hatte genügend Zeit, mich innerlich darauf vorzubereiten.“

Okay, ein kleines bisschen zittern die Hände des Aktivisten schon, als er die letzten Streifen Gaffer-Tape anbringt, die sein Konstrukt zusammenhalten sollen. Außerdem weiß er nicht so recht, was ihn gleich erwarten wird. Bei Autofahrenden sei schließlich mit allem zu rechnen. „Ich gehe gleich bei grün auf die Straße, damit ich nicht in den fahrenden Verkehr reinspringen muss. Das wäre ja wirklich gefährlich.“

Thomas Nier zündet auch Bengalos

Thomas Nier befestigt die Feuerwerkskörper

Außerdem soll es nicht nur bei einer Blockade bleiben. An den Enden der Metallarme auf seinem Bollerwagen hat der Aktivist kleine Bengalos befestigt, die er auf der Prinzregentenstraße zünden will. Grüner Rauch soll zu Musik aufsteigen, weshalb Thomas Nier seine Aktion auch „das Gegengift“ genannt hat. Ziviler Ungehorsam gegen die Vergiftung der Umwelt. „Jetzt gerade in Corona-Zeiten müssen wir anders Ungehorsam machen“, sagt er. Deshalb versuche er das Maximum an Störfaktor herauszuholen.

Nach gut einer Stunde Vorbereitung ist es dann soweit. Thomas Nier zieht sein „Gegengift“ auf die Prinzregentenstraße direkt vor einen dicken Audi-SUV. „Es tut mir leid, dass ich sie stören muss, aber wir haben keine andere Wahl“, ruft er den Autos über ein Mikro zu, das über seine Boombox verstärkt wird.

„Wir befinden uns in einer Klimakrise, wie es sie noch nie gab.“

Aktion läuft anders als gedacht

Schnell stockt der Verkehr – Zuschauer versammeln sich, die Thomas teils fasziniert, teils aber auch mit Abneigung beobachten. Ein Fahrradfahrer äußert sich erbost: „Ich glaub, der hat den Schuss nicht gehört. Als ob wir sonst keine anderen Probleme haben.“

Dann startet Thomas Nier die Musik seiner Boombox. Doch die Verkehrsblockade löst sich schneller auf, als gedacht. Kein kilometerlanger Stau, die Autos fahren einfach in den Gegenverkehr hinein und überholen ihn. Und dann… überrollt eine Fahrerin den linken Arm seines Konstruktes. Das Protest-Kunstwerk bricht auseinander, die Fahnen drohen abzufallen.

Nachdem Thomas sein Gegengift noch fünf Meter weiterzieht, ist es so weit: Er zündet die Bengalos an und versprüht den grünen Rauch. Und das sieht eindrucksvoll aus. Grüne Rauchwolken, um die zwanzig Meter hoch. Stellenweise verschwinden die Autos komplett aus der Sicht.

Konstrukt bricht auseinander

Rauch verdeckt die Sicht

„Leider hat sich meine Fortbewegung in eine Standkundgebung verwandelt, schimpft Thomas im Eifer des Gefechts. Also nix mit Odeonsplatz. Geschafft hat er es circa hundert Meter weit. Vom Friedensengel bis zur Reitmorstraße. Und nach fünf Minuten Standkundgebung kommt schließlich auch die Polizei und der Aktivist wird endgültig von der Straße geräumt. Also eine missglückte Aktion? Ein Zuschauer, der das ganze vom Gehweg aus beobachtet, findet nicht. „Die Autofahrenden hier werden das auf jeden Fall im Kopf behalten“, sagt er.

Die Polizei bleibt davon aber wenig beeindruckt. Thomas hat die Aktion eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingebracht. Davon will er sich jedoch nicht abhalten lassen.

Klimaaktivismus kommt langsam wieder in die Gänge

Noch an diesem Tag zieht Thomas Nier weiter zur Siemenszentrale in München. Dort haben Aktivisten ein Klimacamp aufgerichtet, um gegen ein Kohleprojekt in Australien zu demonstrieren, an dem sich der Konzern beteiligt.

Bis zum 28. September wollen sie dort ausharren – da ist der Siemens Energy Börsengang. Und Joe Kaeser, erzählt Thomas, habe den campierenden Aktivisten sogar schon Kuchen vorbeigebracht. „Damit er halt auf keinen Fall wirkt wie ein Verbrecher“, meint der Aktivist, der trotz seiner Anzeige von seiner moralischen Unschuld überzeugt ist. „Nur weil etwas illegal ist, ist es nicht illegitim“, findet er. Und obwohl er heute gegen das Gesetz verstoßen habe, glaubt Thomas, sei er deswegen nicht kriminell.